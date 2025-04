Britanski komik Russel Brand obtožen posilstva

Britanski komik Russell Brand se sooča z resnimi obtožbami, ki vključujejo posilstvo, nespodobni napad, oralno posilstvo in še dva druga primera spolnega napada.

Zaradi očitkov bo moral že maja stopiti pred sodnika, že zdaj pa je Brand vse zanikal ter dejal, da so bili vsi spolni odnosi z ženskami, ki ga obtožujejo napadov, sporazumni.

Domnevna kazniva dejanja naj bi se zgodila med leti 1999 in 2005, preiskovati pa jih je policija začela pred letom in pol, ko so o igralčevih domnevnih kaznivih dejanjih začeli poročati britanski mediji.

V letu 1999 naj bi Brand, ki je bil med leti 2010 in 2012 poročen z ameriško pevko Katy Perry, po poročanju britanskih medijev posilil žensko v Bournemouthu, dve leti kasneje naj bi v Westminstru spolno napadel drugo žensko.

Leta 2004 naj bi Brand oralno posilil žensko, prav tako v Westminstru, nato pa med letoma 2004 in 2005 v istem okrožju spolno napadel še eno žensko.