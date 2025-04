Trump na čelo zdravstva v ZDA postavil televizijsko zvezdo

Ameriški senat je v četrtek s 53 republikanskimi glasovi za in 45 demokratskimi proti izvolil televizijskega zdravnika Mehmeta Oza za vodjo centra, ki skrbi za zdravstvena sklada medicare in medicaid, poročajo ameriški mediji. Sklada za starejše in revne krijeta zdravstveno zavarovanje za okrog 160 milijonov Američanov.

Oz je bil najprej srčni kirurg. Kasneje je zaslovel s televizijsko oddajo, v kateri je delil zdravstvene nasvete, leta 2022 pa se je s podporo trenutnega predsednika Donalda Trumpa podal na volitve v zvezni senat iz Pensilvanije. Porazil ga je demokrat John Fetterman.

Nadzor nad 1500 milijardami dolarjev

Sedaj je dobil nadzor nad 1500 milijardami dolarjev letne porabe. Pri tem bo imel sicer na voljo manj sodelavcev kot predhodniki, saj center za medicare in medicaid spada pod ministrstvo za zdravje, ki na pobudo urada za vladno učinkovitost (Doge) Elona Muska in ministra za zdravje Roberta Kennedyja mlajšega odpušča 10.000 zaposlenih.

