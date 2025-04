Članica Janševega podmladka razkrila neprijetno izkušnjo iz otroštva

Mladostniška leta so težka. Že sama po sebi. Odraščamo, spreminja se naš pogled na svet, spreminjajo se naša telesa in z njimi se na novo spoznavamo, to pa nam pogosto otežujejo vrstniki.

Običajno ne gre brez zbadanja, ko dekletom nenadoma začno rasti prsi, pa fantom prve dlake na obrazu, mladi pa najdejo še kopico drugih reči, da se lahko norčujejo. Pozneje se sicer izkaže, da so to počeli zaradi lastnih negotovosti in kompleksov, z zbadanjem pa marsikateri deček, še nevešč osvajanja, dekletu lahok tudi sporoča, da mu je všeč. In slednje se je zgodilo vplivnici Zali Klopčič, ki je razkrila, da jo je sošolec, ko je imela 12 let, zbadal glede njenih prstov na rokah.

Da so debeli, se je naposlušala, kar je za um tako mladega dekleta vse prej kot prijetno. Zala se je zaradi tega, kot pravi, »zasekirala na polno« in zaradi svojih prstov je bila negotova vse do srednje šole. Seveda se je tudi v njenem primeru izkazalo, da je postala tarča fantovih zbadljivk zato, ker mu je bila všeč.

A še zdaj, je povedala članica Janševega podmladka, svojih nohtov ne želi pretirano kazati in razkazovati, nikoli še, denimo, ni imela umetnih nohtov ali si jih dala profesionalno urediti, si jih pa tu in tam nalakira sama, a z ne preveč vpadljivimi barvami.

