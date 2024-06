Slovaki blizu senzacije, Angleži potrebovali navodila za razlikovanje med Slovenijo in Slovaško

Angleška nogometna reprezentanca je v tekmi osmine finala evropskega prvenstva v Gelsenkirchnu po podaljšku premagala Slovaško z 2:1 (0:1, 1:1) in si priborila nastop v četrtfinalu. V tem se bo merila proti Švici.

Angleži so v skupini C po ne najbolj prepričljivih predstavah vseeno prišli do prvega mesta. Premagali so Srbe (1:0), remizirali pa z Dansko (1:1) in Slovenijo (0:0). Slovaki so se v izločilne boje prebili kot ena izmed najboljših tretjeuvrščenih ekip. V skupini E so presenetljivo premagali Belgijo (1:0), remizirali z Romunijo (1:1) in izgubili proti Ukrajini (1:2).

Angleška nogometna reprezentanca se je v okviru osmine finala evropskega prvenstva v Nemčiji merila proti Slovaški. Angleži pa so se v skupinskem delu pomerili tudi proti slovenskim nogometašem, zato je tamkajšnja revija The Spectator pripravila članek z navodili, kako razlikovati med Slovenijo in Slovaško. "Pred tekmo s Slovaško tokrat 'anglofoni' nimajo nobenega opravičila, da to državo zamenjujejo z drugo evropsko državo s podobnim imenom," so uvodoma zapisali v članku. Kot pravijo, je zmeda z imenom pogosta, pojavila pa se je v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja po osamosvojitvi obeh držav. Zmeda je prisotna ne le zaradi podobno zvenečih imen, temveč tudi zaradi podobne oblike zastav, ki temelji na panslovanski predlogi, lokacije v srednji Evropi, obe državi sta relativno novi, nekoč sta bili članici komunistične države in zdaj Evropske unije, obe imata gore in skupni slovanski jezik, navajajo pri The Spectatorju. Nekaj razlik, ki bi jih morali Angleži poznati, so na primer, da Slovaška nima dostopa do morja in govorijo zahodnoslovansko, medtem ko v Sloveniji prevladuje južnoslovanski jezik. Slovaki pijejo pivo, Slovenci pa raje vino. Članek nato navaja nekaj napak skozi zgodovino, ko je na primer nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi decembra 2003 zamenjal državi, ali pa George W. Bush leta 1999. Tudi na hokejskem svetovnem prvenstvu 2017 v Kölnu so namesto slovaške himne predvajali slovensko. Kot še pišejo v članku, sicer to ni edini primer držav, ki jih angleška javnost zamenjuje. Občasno naj bi Angleži zamenjevali svoje severne sosede prek morja Dance (angleško Danes) in Nizozemce (angleško Dutch).

Angleže zdaj v četrtfinalu čaka zahtevna Švica, ki je v soboto izločila Italijo (2:0), pred tem pa v skupini tudi remizirala z eno izmed favoritinj za končno zmago Nemčijo.

Slovaško je v vodstvo v 25. minuti popeljal Ivan Schranz. Dolgo je kazalo na njihovo presenečenje, Angleži so imeli na dvoboju ogromno posesti, a niso vedeli, kaj z njo narediti, podobno kot na vseh tekmah tega EP. Toda v peti minuti sodnikovega dodatka jih je rešil Jude Bellingham, ki je tekmo z mojstrovino popeljal v podaljške. Takoj v začetku tega je dvoboj odločil kapetan Harry Kane.

Danes ob 21. uri sledi četrta od osmih tekem osmine finala. V Kölnu se bosta merili Španija in Gruzija.