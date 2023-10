Šimundža pod žarometi derbija v Ljudskem vrtu

Po Olimpijinem evropskem četrtku, v katerem je Slovan v Bratislavo iz Ljubljane odnesel vse tri točke (0:1; Aleksandar Čavrić, 55.-11m), je zdaj na vrsti še 12. krog domačega prvenstva. Posebna pozornost pripada štajersko-prekmurski klasiki. Ante Šimundža se je vrnil na vročo vijolično klop, prvi izziv ga čaka nocoj proti klubu, ki ga je pred dobrima dvema letoma vodil na slovenski nogometni vrh.

Celje: Celje – Bravo (sodnik Damjan Novarlić, sobota, 17.30): Vodilno moštvo na lestvici bi običajno uživalo ob glasni podpori navdušenih navijačev s tribun. Toda ob Savinji je zgodba drugačna, na stadionu je vedno znova preveč praznine. Današnje naloge se bodo sicer morali lotiti brez Žana Karničnika, enega štirih reprezentantov Matjaža Keka iz domače lige. Zasedba iz Spodnje Šiške je zanimiva in pogosto usodna za favorite.

Maribor: Maribor – Mura (Rade Obrenović, 20.15): Blede vijolične predstave so s trenerske klopi odnesle Damirja Krznarja, boljše hitre poteze od vrnitve h klubu Anteja Šimundže v Mariboru niso mogli potegniti. Seveda ostaja v zraku tudi duh Zlatka Zahovića, osebnega prijatelja povratnika na klop Ljudskega vrta, v katerem bo Šimundža danes doživel aplavz tudi nogometnih privržencev iz Prekmurja. Nikoli mu ne bodo pozabili sanjske sezone, ko je Muro vodil k zgodovinskemu naslovu prvaka. Slednja pa igra na tujem bolj prepričljivo, v Mariboru se je sploh pogosto počutila zelo dobro.

Domžale: Domžale – Rogaška (Mihael Antič, nedelja, 15): Gostitelji ne izpolnjujejo začrtanih ciljev, z Dušanom Kosićem na trenerski klopi si odločno želijo višje od sedanjega 8. mesta, kar pa bo dosegljivo brez nihanja na ravni tistega zadnjega gostovanja pri Bravu, ko so zapravili vodstvo in na koncu ostali brez točk. Oskar Drobne, strateg kluba iz mesta, ki ima po treh desetletjih spet nogometnega prvoligaša, je po porazu z Olimpijo nazadnje bruhal ogenj nad sodnike in višje instance, na tribunah se je dogajalo marsikaj. Zanimivo bo.

Ljubljana: Olimpija – Kalcer Radomlje (Aleksandar Matković, 17.30): Oddiha ni, zmaji se morajo hitro s četrtkove evropske preizkušnje proti Slovakom in grenkega spoznanja o drugem porazu v konferenčni ligi preusmeriti k domačemu lovu na želeno 1. mesto. Gostje bodo jutri iskali priložnost v luknjasti zeleno-beli obrambi. Jo lahko podobno kaznujejo, kot so jo v četrtek slovaški prvaki?

Koper: Koper – Aluminij (Žan Jazbec, 20.15): Koprski rumeno-modri so s pomembnima zmagama v Domžalah in Mariboru zakrpali nekatere domače spodrsljaje, s štirimi točkami zaostanka za vodilnim Celjem in tekmo manj ohranjajo načrt napada proti vrhu in dokaz svoje stabilnosti na igrišču ter ob njem. Aluminij pa je nepredvidljiv. Nazadnje je zalil z mrzlo prho Mariborčane, pred tem je zmagal pri vodilnem Celju. Domači poraz proti Rogaški pa denimo razkriva, da popolne zgodbe v Kidričevem (še) ni.