Šeško in Oblak bosta izbrala isto tarčo

Najboljši nogometaši v Evropi vstopajo v ključno obdobje sleherne sezone. Med njimi sta najmanj dva slovenska reprezentanta, ki bijeta srdito bitko za nastop v zgodovinsko razširjeni ligi prvakov 2024/25. Tako vratar Jan Oblak (Atletico Madrid) kot napadalec Benjamin Šeško (Leipzig) bosta v naslednjih tednih poskušala spraviti na kolena istega nemškega tekmeca.

Leipzig in Atletico Madrid druži v zadnjem času podobna lastnost – igrata veliko bolje kot pred nekaj meseci, njuni rezultati pa so boljši kot prej. Tudi zavoljo tega realno merita najmanj na 4. mesto v svojih ligah, ki prinaša neposredno pot v Uefino ligo prvakov tudi v naslednji sezoni, ko bo doživela reformo in premogla še donosnejše nagrade.

Rdeči biki zmleli volkove

Rdeči biki so doma zmleli volkove oziroma Leipzig je s 3:0 premagal Wolfsburg, pri čemer je imel besedo tudi Šeško. Bil je med vidnejšimi v majici gostiteljev, zabil je tudi gol, naj le ohrani takšno formo vse do junija, bi rekli navijači slovenske reprezentance, ki jo čaka nastop na evropskem prvenstvu.

»V prvem polčasu nam ni bilo lahko, saj smo z veliko težavo iskali prostor zaradi značilnega branjenja Wolfsburga. V akciji za moj gol mi je z odličnim gibanjem odprl prostor Lois Openda; pomembno je, če napadalci znajo izbrati pravo smer gibanja,« je po tekmi razmišljal Šeško, ki je v tej nemški sezoni zbral 9 golov in 2 asistenci za gol. To ni slabo, četudi izstopa Openda (22 + 6), ki bi lahko do konca sezone popravil rekordni dosežek kateregakoli napadalca Leipziga doslej. Šeška je v 75. minuti zamenjal Christoph Baumgartner, avstrijski reprezentant, čigar kakovost bomo spoznali jeseni v ligi narodov B.

9 GOLOV je zabil v tej nemški sezoni Benjamin Šeško

Potem ko si je zagotovil naslov nemškega prvaka Leverkusen – prvega v zgodovini kluba! –, je v Nemčiji odprt le natečaj za ligo prvakov 24/25, pri čemer še ni gotovo, ali bodo v njej igrali štirje člani bundeslige ali celo pet. O četrtem mestu naj bi odločala Leipzig in Borussia Dortmund (oba po 56 točk). Leipzig bo do konca igral pet tekem, najtežji 27. aprila doma prav z Dortmundom in 18. maja v Frankfurtu.

Prihaja liga prvakov

Morda bo lahko Šešku povedal kaj o Dortmundu kar Jan Oblak. Atletico Madrid je konec tedna zmlel Girono in lahko samozavestno pričakuje torkov izziv v četrtfinalu lige prvakov. Na vrsti so povratne tekme, torek: Barcelona – PSG (3:2), Borussia Dortmund – Atletico Madrid (1:2); sreda: Manchester City – Real Madrid (3:3), Bayern – Arsenal (2:2).

Jan Oblak bo kmalu sprejel nov izziv v ligi prvakov. FOTO: Pablo Morano Reuters

Atletico bo v Porurju branil prednost gola s prve tekme, v Dortmundu bo užival tudi bučno podporo. Tja bo potovalo 4000 njegovih navijačev na različne načine. Približno 1200 jih bo priletelo s čarterjem, ki jim ga je z 200 evri po glavi subvencioniral rdeče-beli madridski klub.

Atletico na četrtem mestu

Po gostovanju v Dortmundu bo Atletico igral sedem tekem španskega prvenstva. Najzahtevnejša bosta dvoboja z Baski – z Bilbaom bo 27. aprila igral doma, z Realom Sociedadom pa v gosteh v San Sebastianu; 26. maja v zadnjem kolu la lige. V vsakem primeru bo Atletico Madrid pričakal naslednje španske izzive na četrtem mestu (Real 78, Barcelona 70, Girona 65, Atletico 61).

Po gostovanju v Dortmundu bo Atletico igral sedem tekem španskega prvenstva. Najzahtevnejša bosta dvoboja z Baski.

Atletico je resda krenil nad Girono v novi postavitvi 3-5-2, kar je po tekmi komentiral tudi trener Diego Simeone: »Vedno sem verjel, da niso pomembni sistemi, ampak sposobnost njihove interpretacije. Danes nam je bilo težko uveljaviti sistem igre, kot smo si želeli, gostje so namreč zadeli v prvem napadu. Potem smo si opomogli, dobro nam je ustrezalo in vsak igralec, ki je vstopil v igro, je dal ekipi energijo in v drugem polčasu smo lahko celo povečali našo prednost.«