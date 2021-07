Še en zmagovalni juriš Tadeja Pogačarja

Ubranil pikčasto majico za najboljšega hribolazca

je dosegel novo etapno zmago v Pirenejih na dirki po Franciji.Pogačar je zmagovalec 18. etape dirke po Franciji od Pauja do Luz Ardidena (129,7 km). Najboljši je bil v skupini favoritov, ki se je udarila na zaključnem vzponu. Drugo mesto je tako kot v sredini kraljevski etapi pripadlo Dancu, tretje pa EkvadorcuS svojo tretjo etapno zmago je ubranil pikčasto majico za najboljšega hribolazca.V skupnem seštevku je dirka po zadnji gorski etapi in pred sobotno vožnjo na čas po vsej verjetnosti odločena. Pogačar (UAE Team Emirates) mora le še varno pripeljati v cilj in veselil se bo lahko druge skupne zmage na francoski pentlji.Na vrhu ima 22-letnik s Klanca pri Komendi 5:45 minute naskoka pred Vingegaardom (Jumbo-Visma), ki je danes v cilj pripeljal dve sekundi za Pogačarjem. Toliko je zaostal tudi Carapaz, ki skupno na tretjem mestu zaostaja še šest sekund več od drugega Danca.Z današnjo etapno zmago in osvojenimi dvojnimi točkami na vrhu vzpona na Luz Ardiden (13,3 km/7,4%) je Pogačar osvojil tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca.V tem seštevku je glavnino točk nabral v zadnjih dveh etapah in ima na vrhu 19 točk naskoka pred Nizozemcem(Bahrain Victorious). Do konca Toura sta na voljo le še dve točki.V petek bo na sporedu ravninska etapa od Mourenxa do Libourna (207 km). V njej bo Britanec(Deceuninck-Quick-Step), potem ko je preživel pirenejski pekel, lovil rekordno 35. etapno zmago na Touru. Za zdaj si vrh večne lestvice deli s slovitim Belgijcem