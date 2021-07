Pogačar znova ugnal vse in je tik pred rajem

Slovenski kolesarje zmagal na 17. etapi kolesarske dirke po Franciji in trdo ostaja vodini na dirki.Na etapi od Mureta do slovitega prelaza Portet (178,4 km) je slovenski as povišal prednost v skupnem seštevku in je pred četrtkovo zadnjo gorsko etapo, petkovo ravninsko, sobotnim kronometrom in nedeljskim zaključkom tik pred drugo zmago na francoski pentlji.Pogačar (UAE Team Emirates) bo v zadnjih štirih etapah branil 5:39 minute naskoka pred drugouvrščenim Dancem(Jumbo-Visma). Tretji Ekvadorec(Ineos Grenadiers) zaostaja 5:43 minute.Na četrto mesto je v skupnem seštevku padel pred današnjim dnem drugi Kolumbijec(EF Education-Nippo), ki pa zdaj zaostaja 7:17 minute, potem ko je v cilj prišel kot deveti.V boju za etapno zmago so se pomerili Pogačar, Carapaz in Vingegaard. V zadnjih osmih kilometrih je vseskozi poskušal Pogačar, a ni mogel streti obeh najbližjih zasledovalcev. Nato je dva kilometra pred ciljem napadel še Carapaz in se začasno znebil Vingegaarda, vseskozi pa je na kolesu Ekvadorca vztrajal Pogačar in s silovitim pospeškom v zadnjih 100 metrih nato slavil drugo etapno zmago na letošnjem Touru.