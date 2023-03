Rogliču peta etape dirke med dvema morjema in skupno vodstvo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec pete etape na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja. Na trasi med krajema Morro d'Oro in Sarnano-Sassotetto, ki je bila zaradi močnega vetra nekoliko skrajšana (165,6 km), je v sprintu na zadnjem vzponu ciljno črto prečkal pred Giuliom Cicconejem in Taom Geogheganom Hartom.

Da bi zagotovili varnost vsem kolesarjem in udeležencem, so se organizatorji odločili ciljno črto prestaviti nekoliko naprej, kot je bilo sprva mišljeno. Zaključni vzpon kraljevske, pete etape je bil tako za kolesarje nekoliko krajši.

Dobra dva kilometra pred koncem je poleg vetra začelo še deževati. Domačin Damiano Caruso (Bahrain Victorius) se je prvi opogumil in začel sprintati proti cilju. Glavnini je kmalu pobegnil za več 20 sekund, kar pa vseeno ni bilo dovolj, saj so ga ostali dober kilometer pred ciljem spet ujeli.

Prvi ga je ujel Španec Enric Mas (Movistar), ki so mu sledili le še Italijan Ciccone (Trek-Segafredo), Španec Mikel Landa (Bahrain Victorius) in Britanec Hugh Carthy (EF Education-EasyPost). A skupina je zaradi vetra, ki je pihal v nasprotno smer, izgubila zagon, zato jih je glavnina hitro ujela.

»Noro, še ena zmaga. Lepo je, zabavam se,« je v prvi izjavi po dirki na novinarski konferenci dejal Roglič. »Odlično je. Samo uživam in sem tudi presenečen. Seveda je noro. Ko se vrneš nazaj in imaš dve etapni zmagi, je res super. Zdaj smo lahko bolj sproščeni, že včeraj smo lahko bili, danes pa še bolj. Dosegel sem več, kot sem upal, da bom tukaj dosegel. S fanti, ki jih imamo, se bomo tudi jutri potrudili po najboljših močeh,« je novinarjem še dodal 33-letni Kisovčan.

Moker sprint

V mokrem sprintu glavnine v močnem vetru se je nato najbolje znašel slovenski as Roglič (Jumbo-Visma), ki je bil hitrejši od domačina Cicconeja in Britanca Geoghegana Harta (Ineos Grenadiers).

Kisovčan je v četrtek na podoben način dobil tudi četrto etapo in zmagal prvič po četrti etapi na lanski dirki po Španiji. Z današnjo zmago je prevzel tudi modro majico vodilnega v skupni razvrstitvi.

V boju za Neptunov trizob ima 33-letnik zdaj štiri sekunde prednosti pred Nemcem Lennardom Kämno (Bora-Hansgrohe). Tretji je Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki zaostaja 12 sekund.

Neptunov trizob je ob končnem slavju s skupnem seštevku Roglič prejel že leta 2019. V letih 2021 in 2022 pa je dirko dobil njegov rojak Tadej Pogačar.

Na dirki nastopa še en Slovenec, Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki pa kot sprinter in pomočnik v ekipi spet ni posegel v boj za visoka mesta. V cilj današnje etape je pripeljal na 147. mestu.

V soboto bo na Tirreno-Adriaticu na vrsti šesta etapa, ki se bo začela in končala v kraju Osimo. Nova zahtevna etapa, dolga 193 km, se bo pričela ob 11.40.