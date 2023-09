Roglič pokazal neverjetno moč! Ugnal je tudi izjemnega Vingegaarda

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec 17. etape kolesarske dirke po Španiji. Na 120,1 km dolgi trasi od Ribadeselle do vrha na slovitem Angliruju je drugo mesto zasedel njegov moštveni kolega, Danec Jonas Vingegaard, tretje pa še en član Jumbo-Visme, Američan Sepp Kuss, ki je obdržal rdečo majico vodilnega.

Še naprej tretji v skupnem seštevku

Za Rogliča, ki je napadel tri kilometre pred koncem, je to 79. zmaga v karieri in 14. to sezono. Na letošnji dirki po Španiji je slavil že v osmi etapi, skupno pa je obdržal tretje mesto. Rdečo majico vodilnega je s tretjim mestom v etapi obdržal Kuss, ki danes praznuje 29. rojstni dan. Za dvojcem Roglič-Vingegaard je zaostal 19 sekund.

Po 17 etapah ima tako osem sekund naskoka pred Vingegaardom ter 1:08 minute pred Rogličem. Nizozemska ekipa je tako rekoč razblinila vse upe ostalim kolesarjem na dirki, saj četrtouvrščeni Juan Ayuso (UAE Team Emirates) zaostaja natanko štiri minute. Danes je Španec zasedel deveto mesto.

V četrtek bo na sporedu zahtevna 18. etapa od Pola de Allanda do La Cruz de Linaresa (178,9 km). Kolesarji bodo morali premagati pet kategoriziranih vzponov, med drugimi tudi 8,3 km dolg zaključni vzpon na Puerto de la Cruz de Linares s povprečnim naklonom 8,6 %.