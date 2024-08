Roglič po padcu na Touru še vedno v bolečinah, dirko po Španiji začne jutri

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič bo v soboto začel dirko po Španiji, ki jo je dobil trikrat v nizu v letih 2019, 2020 in 2021. Po padcu na dirki po Franciji, ki jo je predčasno končal, še vedno čuti bolečine, predvsem v hrbtu.

»Ni bilo dvomov o nastopu na Vuelti. Procesa rehabilitacije pa ni mogoče pospešiti. Je, kot je, živim s tem dan za dnem,« je povedal na spletni novinarski konferenci svoje ekipe Red Bull-BORA-Hansgrohe.

»Teden dni sem potreboval za osnovno okrevanje. Nekaj dni potrebuješ, da ugotoviš, kaj in kako je narobe s tvojim telesom. Potem se počasi sestavljaš nazaj, naprej zgolj za dobro počutje v normalnem življenju. Na srečo je vse to potekalo hitro in sem lahko potem počasi opravljal že prve treninge,« je obrazložil odločitev, da starta na Vuelti.

»Treba bo še nekaj časa, da bom brez bolečin, verjetno bo to po koncu dirke. Torej še tri tedne. Vsak teden je sicer bolje, sem tudi dovolj dober, da lahko kolesarim. Po padcu nisem dirkal in vsak dan bo pokazal, kako bo šlo, tudi ob spremembah ritma. Sem pa optimističen,« je o trenutnem zdravstvenem stanju še povedal Roglič.

Všeč mu je razgibana trasa

Član zdaj avstrijsko-nemške zasedbe je postal v tem letu. »S polovico ekipe, ki je tu, sploh še nisem dirkal. Tudi to bo nekaj novega zame ter za ostale sotekmovalce.«

Naslov zmagovalca dirke po Španiji bo branil Sepp Kuss, Američan, ki ima tudi slovenske korenine, je bil še lani moštveni kolega Rogliča.

Primož Roglič je optimističen pred štartom 79. Vuelte. FOTO: Antonio Baixauli Unipublic/cxcling

»Veliko let sem bil z njim v ekipi. Malo čudno je, da bova sedaj vsak zase. Bova pa stopila na pedala in vsak bo poskušal narediti kar najboljši možni zid. To bo res zanimiv dvoboj. Računam tudi na pomoč svoje ekipe, razplet pa bo odvisen tudi od taktike drugih.«

Štiriintridesetletni Kisovčan je dejal, da mu je všeč razgibana trasa 79. izvedbe Vuelte s kar 61.522 višinskimi metri. Le ena etapa velja za ravninsko, na programu bosta dva posamična kronometra.

»Ne glede na to, kdo pride na dirko, in ne glede na traso, je najboljši tisti, ki je najbolje pripravljen na danih terenih v vnaprej znanem obdobju. Mi pa je trasa všeč, raje imam vzpone in spuste kot pa ravninske etape.«

Družina je zanj naredila veliko

Izpostavil je družino, ki mu je pomagala, da se je vrnil na kolo in na dirko po Španiji. »Težko je bilo, ko sem tako končal Tour. Pred tem sem vložil veliko dela, pa tudi družina je veliko žrtvovala, nato pa mi pomagala, da sem šel lahko hitreje naprej. Na drugi strani pa so v življenju vedno izzivi in se je treba z njimi spopadati.«

Na Portugalskem bodo prve tri etape letošnje dirke po Španiji. Na predstavitev ekip je Roglič nekoliko zamudil s prihodom na oder. »Veliko ljudi se je zbralo, moral sem dajati avtograme in se fotografirati. Zato sem zamudil. A je lepo, na Portugalskem sem bil že dvakrat, a nikoli v Lizboni,« je pojasnil.

Prvič po letu 1997 se bo dirka po Španiji začela v sosednji državi. V soboto se bodo v prvi etapi kolesarji podali na pot iz portugalske prestolnice, po 21 etapah in slabih 3300 kilometrih pa se bo dirka končala 8. septembra v Madridu.

Če mu bo uspelo še četrtič priti v cilj kot prvi v skupnem seštevku, se bo Roglič izenačil z doslej najuspešnejšim na Vuelti Robertom Herasom. Španec je domačo dirko v skupnem seštevku dobil v letih 2000, 2003, 2004 in 2005.