Riera in Šimundža z nahrbtnikom

Ta konec tedna se začenja novo prvenstvo v 1. SNL. V prvih sedmih krogih so klubi želi sadove dela v pripravljalnem obdobju, odslej pa bodo favoriti želi sadove dela v prestopnem roku. Osrednji dvoboj bo jutri v Ljudskem vrtu, kjer močno prenovljeni vijolični gostijo jezne in nabrušene Koprčane. A ta dvoboj bo le ogrevalni za zaostali veliki štajerski derbi – iz 2. kroga – v Celju. Vodilno Olimpijo danes čaka na papirju lažje gostovanje pri Radomljah, prva tekma kroga bo v Fazaneriji, v Sp. Šiški pa bo jutri lokalni derbi.

Murska Sobota: Mura – Primorje (sobota, sodnik Alen Borošak, 17.30): Tudi za Sobočane velja, da naj jih navijači sodijo od danes naprej. Pod taktirko glavnega plačnika in športnega direktorja Georga Juncaja bo Oskar Drobne poskušal nadgraditi Tončija Žlogarja. Marsikaj bo moral »požreti«, a njegova srčnost in »fakinstvo«, ki ima za SNL dodano vrednost tudi v njegovem bojevitem in brezkompromisnem značaju, bi lahko omejila posledice Juncajevega nerodnega vstopa v SNL. Ajdovci se zdijo idealni tekmeci, a bili so tudi za Celjane, Lendavčane in Domžalčane. Ve se, kako so jo odnesli.

Domžale: Kalcer Radomlje – Olimpija (Rade Obrenović, 20.15): Razen slovenskih reprezentantov so se vsi drugi Olimpijini poletni heroji lahko spočili in osvežili. Tudi trener Victor Sanchez se je po svojem prvem oddihu v rojstnem Madridu vrnil z novim nabojem in izzivom, ki je še povezan z Evropo. Doma ga čakajo bitke za čim boljše izhodišče za drugi del prvenstva, v Evropi pa za napredovanje. Previdnost ne škodi, zeleno-beli so v Domžalah prvič oddali dve točki in prvič v sezoni niso zatresli mreže.

Prva Liga Telemach Vrstni red: Olimpija 15, Bravo 14, Koper 13, Mura in Maribor (-1) po 12, Primorje 9, Celje ()-1) 8, Nafta 6, Radomlje 5, Domžale 1.

Celje: Bravo – Domžale (nedelja, Martin Matoša, 15.00): Minili so časi, ko so z vseh vetrov posodobljeni Domžalčani imeli vlogo favoritov, zdaj so se razmerja korenito obrnila, izraziti favoriti so Šiškarji. Zaradi obnove igrišča v Stožicah bodo znova gostitelji v Sp. Šiški. To bi lahko ustrezalo obrambnim gostom, ki jih bo prvič vodil novi trener Dejan Dončić, nekoč vodja uspešne domžalske akademije. Če bodo napadalni, bodo veliko tvegali. Da, veliko bo odvisno od Dončićevih odločitev, zvitosti. Malo manj še od mojstra Harisa Vučkića, ki si za 1. SNL še ni na »ti« s telesno pripravljenostjo. Kot tudi drugi bivši as Dejan Lazarević.

Celje: Celje – Nafta (Alen Bubek, 17.30): Albert Riera nima več sedem, devet ali nešteto življenj. Zanj in za obrambo naslova je tekma z Nafto odločilna, vse drugo kot zmaga je polom. Čez tri dni prihaja še Maribor. Cilj je šest točk, a Celjani bi sprejeli tudi štiri, čeprav s cmokom v grlu.

Maribor: Maribor – Koper (Bojan Mertik, 20.15): Zdaj ni več šale, Acun Ilicali je trenerju Anteju Šimundži z igralskimi okrepitvami, od katerih je ena še v rekreativnem stanju in neuporabna, za druge pa, »bog si ga vedi«, naložil breme. Šimundža naj bi bil z razširjenim igralskim kadrom konkurenčnejši v bitki z Olimpijo, najbrž tudi s Celjem. Ampak ob tekmovalni preobrazbi vijoličnih mora biti pozoren na še eno, nemara bolj usodno – kulturno. Vse manj slovenskih igralcev, še manj iz domačega bazena, bore malo domačih zamisli ... Vse to pomeni vse manj vijolične identitete. Koper? Bitke s sodniki ne more dobiti, čeprav mu povzročajo preveč gorja. Namerno?