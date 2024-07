Rekorder Yamal zasenčil Mbappeja

Super Španija v finalu (Marca); Brez maske (L'Equipe); Zgodovinsko (Sport); Lamine finale (Mundo Deportivo); Fantastično, sreča, finale! (As)« Tako so veliki športni dnevniki na naslovnicah pospremili prvi polfinalni dvoboj na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Španija je z 2:1 premagala Francijo (Yamal 21., Olmo 25.; Kolo Muani 9.).

Osrednji junak je bil najmlajši strelec v zgodovini evropskih prvenstev Lamine Yamal. »Zmaga, zmaga, zmaga, zmaga! To je bil gol za moj rojstni dan v Nemčiji,« je bil navdušen veliki junak prvega polfinala. »Dobil sem žogo, nisem dolgo razmišljal in streljal,« je čarovnijo opisal Yamal in dodal: »Užival sem in sem ponosen, da sem v finalu.«

S 16 leti in 362 dnevi se je Yamal zapisal v zgodovino. Njegov prefinjen in zavrtinčen strel s 25 m je prav tako odšel v anale. Sin Maročana in matere iz Ekvatorialne Gvineje ter nov veliki biser znamenite nogometne akademije La Masia je z vrha seznama najmlajših strelcev spodrinil Švicarja Johana Vonlanthena, ki je leta 2004 na euru na Portugalskem dosegel gol, ko je bil star 18 let in 141 dni. Zabil ga je proti Franciji! Že prej, v prvi tekmi na euru proti Hrvaški, je Yamal postal najmlajši nogometaš, ki je zaigral na evropskih prvenstvih.

Francija? Pravijo, da zmage prinaša napad, obramba pa osvaja prvenstva. Pri Francozih se je zgodba obrnila na glavo. Do polfinala eura 2024 jih je pripeljala obrambna igra, naslov pa jim je preprečil jalov napad. Na šestih tekmah je reprezentanca Didierja Deschampsa dosegla štiri gole, le enega Francoz iz igre, toda ni bilo dovolj. Španija, ki je v polno zadela že trinajstkrat, je razgalila francoske težave. Galski petelini so bili nazadnje evropski prvaki leta 2000. Prav je, da za takšen defenzivni pristop Francija ni bila nagrajena.

Kylian Mbappe je največje razočaranje eura. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Španija bo v nedeljo v Berlinu lovila rekordni četrti naslov. Najstnik Lamine Yamal je prvo ime letošnjega eura. Francija je izgubila prvi polfinale po letu 1996.

Pred EP so ob Angliji veljali za prvega favorita, imeli so kopico nadarjenih zvezdnikov na čelu s Kylianom Mbappejem. Slednji je imel smolo, ker si je na prvi tekmi zlomil nos, toda to ni opravičilo, da je bil povsem neprepoznaven. Francija je mislila, da je z golom Randala Kola Muanija opravila delo. Toda v štirih minutah je prejela dva zadetka in od takrat se ni več sestavila. Ni pritisnila na španske virtuoze, ki so si lahko podajali žogo v nedogled. Nemci jim česa takšnega niso dovolili.

Francozi, finalisti zadnjega mundiala v Katarju in prvaki iz Rusije 2018, so po vodstvu zmogli le še dva strela v okvir vrat. Deschampsu se je defenzivna filozofija maščevala, zelo sporna je njegova odločitev, da na klopi pusti enega najbolj vročih napadalcev Antoina Griezmanna. Brez njega v udarni enajsterici so galski petelini dobili le eno od zadnjih osmih tekem. Griezmann je vseeno postal francoski rekorder s 36. nastopom na evropskem ali svetovnem prvenstvu. Za nameček je šele v 79. minuti še zadnjič v reprezentančni karieri na igrišče pritekel Olivier Giroud. Poslovil se je kot najboljši strelec Francije s 57 goli.

13 golov je na tem euru že dosegla Španija, Francija 4. 57 zadetkov je za Francijo dosegel upokojeni Olivier Giroud. 11 minut je Didier Deschamps v polfinalu namenil Antoinu Griezmannu.

Mbappe: Vrnil se bom močnejši

Mbappe, nova okrepitev Real Madrida, ni iskal izgovorov. »To je bil neuspeh. Želeli smo postati evropski prvaki, ampak nam ni uspelo. To je nogomet. Moramo naprej, bilo je dolgo leto. Zdaj grem na dopust, da si odpočijem. Vrnil se bom močnejši,« je odločen Mbappe, ki je na turnirju prispeval enajstmetrovko in asistenco. Veliko premalo za napadalca njegovega ranga.

Deschamps se je posul s pepelom, toda vprašanje je, če mu bo to rešilo službo, ki jo opravlja že dolgih 12 let. Pogodbo sicer še ima za dve leti. »Odgovornost je v celoti moja. Proti nadarjeni ekipi, kot je Španija, moraš biti na maksimumu, mi pa nismo bili. je govoril selektor Francije, ki je izgubila prvi polfinale po letu 1996: »Igralcem ne morem očitati, da niso dali vsega, niso pa bili 100-odstotni zaradi različnih razlogov.«