Rdeče bike utegne zaboleti glava

Max Verstappen utegne na jutrišnji VN Japonske v Suzuki (start ob 7. uri po našem času) ubraniti naslov svetovnega prvaka, a medtem je glavna zgodba v formuli 1 domnevna kršitev finančnega ferpleja v sezoni 2021. Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) bo poročilo objavila v ponedeljek. Ljudi v Red Bullu bi lahko bolela glava še veliko dlje kot dan po morebitnem praznovanju lovorike.

V zadnjih mesecih se je Fia lotila pregleda poslovanja vseh desetih moštev v prejšnji sezoni in preverjala, ali je katero preseglo mejo 145 milijonov dolarjev. Med zadnjo dirko v Singapurju je na dan prišla govorica, da sta Red Bull in Aston Martin zaplavala v rdeče številke, a to so v obeh taborih kategorično zanikali.

145 milijonov dolarjev je bila lani omejitev proračuna za vsa moštva v F1.

Fia naj bi v sredo izdala licence ekipam, ki so bile znotraj t. i. budget capa, toda pozneje je sporočila, da bo to storila v ponedeljek po VN Japonske, kar je še prililo olja na ogenj trditvam, da se obeta nekaj pomembnega. V nekaterih ekipah so že prejudicirali odločitev, da bo Red Bull dobil rdečo luč, toda to so računi brez krčmarja.

Da je zadeva bolj resna, kot se morda komu zdi na prvi pogled, je dejal šef McLarna Zak Brown. »Ne vem, zakaj certifikati niso bili podeljeni v sredo, toda gotovo obstaja razlog za to. Sklepam, da se je vsaj pri enem moštvu zapletlo. Omejitev stroškov je ključnega pomena. Finančna pravila se mora spoštovati prav tako kot tehnična. Če je nekdo v prekršku, mora biti ustrezno kaznovan. Ne govorim samo finančno, ampak tudi športno,« je povedal Brown.

Po finančni regulativi Fie je prekoračitev omejitve, ki je nižja od petih odstotkov, tj. okrog sedem milijonov dolarjev, manjši prekršek, predvideva pa različne ukrepe, od opozorila do odvzema točk. Toda če gre za več kot pet odstotkov, je to kršenje materialnih določb, kar lahko privede celo do izključitve s prvenstva.

Denar se meri v hitrosti

Pri Red Bullu so ogorčeni in razmišljajo o vložitvi tožb zoper tiste, ki so širili lažne informacije. Toda glavna tekmeca Ferrari in Mercedes sta takoj skočila in zahtevala, da se stvari pride do dna. Italijani so denimo trdili, da bi tudi najmanjša prekoračitev lahko prinesla pol sekunde prednosti na krog.

Lewis Hamilton, ki je v sumljivih okoliščinah v zadnjem krogu zadnje dirke v Abu Dabiju ostal brez naslova, je že izjavil, da je Mercedes potegnil kratko, ker se je držal pravil in varčeval. »Gre za vprašanje naših vrednot in integritete formule 1. Spomnim se, da smo zadnjo izboljšavo naredili v Silverstonu in prinesla nam je tri desetinke na krog. Potem nismo mogli več ničesar spreminjati. Ko sem videl, kako pri Red Bullu stalno prihajajo nove komponente, sem si rekel, da jih bo zares težko premagati,« je razkril sedemkratni prvak.