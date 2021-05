Prvak je razblinil dvome

Črni na potezi

Aronjan – Mamedžarov, New In Chess Classic (internet) 2021. Kako je črni v slogu zaključil odlično odigrano partijo?

REŠITEV:

1…Txb2+! 2.Lxb2 Dxb2 3.Kf1 Sh4 in beli je takoj priznal poraz, saj mu pred velikimi materialnimi izgubami ne pomaga niti umik dame s šahom 4.Dh5+. Po enostavnem 4…Kd8 črni namreč grozi neubranljivo 5…Dxa1 in 5…Dg2+.

Prevzel vodstvo v seštevku serije

Diagram (5. 5.) FOTO: ŠZS

V finalu petega turnirja druge sezone elitne spletne serije v šahu sta se pomerila stara znanca, svetovni prvakin Američan. Če sta bila lani razred zase pri spletnih nastopih, sta se tokrat potegovala šele za prvo letošnjo lovoriko. Zato sta bila še toliko bolj motivirana. To še zlasti velja za norveškega šampiona, ki že dolgo ni proslavil turnirske lovorike. Zadnje se je veselil oktobra lani še pred 30. rojstnim dnevom, ko je osvojil domači turnir Norway Chess. Po tokratni zmagi mu je vidno odleglo.Kot večina njunih spletnih obračunov je bil tudi zadnji finale precej izenačen, a je Carlsen pokazal nekaj več znanja in iznajdljivosti ter ga na koncu obrnil sebi v prid. Prvi mini dvoboj je dobil prepričljivo s 3:1, začetek drugega pa je minil v znamenju ameriškega specialista za hitre discipline in igranje prek spleta. Prvo partijo je Nakamura večino časa dobro nadziral, ko se mu je zgodil spodrsljaj, pa ga prvak predvsem zaradi pomanjkanja časa za razmišljanje ni izkoristil. Po začetnem vodstvu je tudi v naslednji partiji s črnimi figurami Nakamuri kazalo zelo dobro, a se je v jasno boljši poziciji (taktično) odločil za ponavljanje potez in remi. Ta odločitev se mu je maščevala, saj je nato z belimi figurami doživel poraz, potem ko je Carlsen njegovo preveč ambiciozno igro kaznoval s pozicijsko žrtvijo kvalitete in učinkovitim napadom na kralja. Skandinavcu je nato v zadnji partiji zadostoval remi, ki ga je z belimi figurami brez težav dosegel.V dvoboju za tretje mesto med Armencemin Azerbajdžancemje bilo od sedmih odigranih partij odločenih kar šest. Vse so se razpletle z zmago črnih figur, po neodločenem prvem mini dvoboju pa je v drugem prevladal Mamedžarov. Nekdanji tretji igralec s svetovne ratinške lestvice je s tem dosegel svoj najboljši rezultat na spletnih turnirjih. Prikazal je zelo dobro igro v zanj značilnem agresivnem, taktičnem slogu. V polfinalu z Nakamuro je klonil šele po t. i. zlati partiji.S prvo letošnjo zmago je Carlsen prevzel tudi vodstvo v seštevku serije in si dokončno zagotovil nastop na zaključnem tekmovanju septembra v San Franciscu. Pokrovitelj tokratnega turnirja je bila založniška hiša New in Chess, ki jo je svetovni prvak ravno pred kratkim priključil svojemu poslovnemu imperiju. Matej Šebenik