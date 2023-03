Ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin je danes na slalomski tekmi svetovnega pokala v švedskem Areju dosegla 87. zmago v karieri in tako presegla dosežek legendarnega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki je zbral 86 zmag.

Shiffrin je v petek z zmago na veleslalomu na švedskem prizorišču Stenmarka ujela po številu zmag, o čemer smo poročali tukaj, a je že dan pozneje sama skočila povsem na vrh večne lestvice najboljših vseh časov.

Američanka je v tej sezoni že pred koncem že osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago ter oba mala, slalomskega in od petka še veleslalomskega.

V soboto je na slalomski preizkušnji vodila že po prvi vožnji, na koncu pa je brez težav tudi zmagala, za 92 stotnik je ugnala Švicarko Wendy Holdener, tretja je bila domačinka Anna Swenn Larsson (+ 0,95).

Glavna tema na Švedskem

Vprašanje, ali bo Američanka že danes postavila nov rekord v svetovnem pokalu, je bilo glavna tema dogajanja na Švedskem. Potem ko je bilo že nekaj časa jasno, da bo ob normalnem poteku sezone ameriška zvezdnica švedskega mojstra iz sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja zelo verjetno že letos ujela in morda prehitela, se je s petkovim uspehom povzpela na predzadnjo stopnjo.

Danes je dokazala, da je poleg odličnega smučarskega znanja tudi psihično stabilna. Priložnost za vpis v zgodovino je namreč izkoristila povsem hladnokrvno. Že v prvi vožnji je tekmicam pokazala, da zaradi pomembnosti tekme ne bo popuščala, saj je bila njena prednost že po polovici 69 stotink, z manj kot sekundo zaostanka pa je bila za njo le še Holdener.

Razplet druge vožnje je ponudil pričakovan scenarij. Domača smučarka Hanna Aronsson Elfman, četrta po prvi vožnji, sicer ni izkoristila priložnosti za uspeh kariere in je odstopila. Za njo je nalogo rutinsko opravila Švicarka in se s tretjega mesta po prvi vožnji prebila v začasno vodstvo. Nekoliko slabše pa je nato nastopila še ena Švedinja, Swenn Larsson je ob prihodu v cilj zaostala za švicarsko tekmico za tri stotnike.

Velika prednost

To je pomenilo, da je imela Američanka na startu sekundo in 22 stotink zaloge za zgodovinsko zmago. Po polovici proge se je ta naskok sicer zmanjšal na šest desetnik, toda zanesljivo izpeljan spodnji del je razblinil vse dvome. Shiffrin je v cilju imela skoraj sekundo naskoka in se je lahko veselila izjemnega dosežka za zgodovino. Takoj po prečkanju ciljne črte je sicer počepnila in si vzela nekaj sekund za umiritev, potem pa začela sprejemati čestitke tekmic v izteku.

Shiffrin je tako simbolično prav na prizorišču, kjer je decembra 2012 pri 17 letih prvič v karieri stopila na najvišjo stopničko, presegla Stenmarka. Januarja je že presegla mejo zmag v ženski konkurenci, ki jo je z 82 postavila njena rojakinja Lindsey Vonn.

V njeni zbirki zmag je zdaj 53 slalomskih, kar je tudi rekord za posamično disciplino, 20 veleslalomskih, po pet superveleslalomskih in paralelnih, tri smukaške in ena kombinacijska.

Zmaguje tudi v hitrihdisciplinah

Za 87 zmag je potrebovala 246 tekem svetovnega pokala, obenem je bilo današnje prvo mesto 136. uvrstitev na stopničke. Stenmark je za primerjavo 86 zmag dosegel samo v dveh disciplinah (46 v slalomu, 40 v veleslalomu), bil 155-krat na stopničkah, nastopil je na 230 tekmah.

»Težko je priti do tega. Najboljši občutek je, da vodiš po prvi vožnji. Moraš biti hkrati previden in hiter. Drugo vožnjo moraš jemati kot samostojno tekmo. To mi je uspelo in kar težko verjamem, da je vse res,« je v prvem odzivu po tekmi dejala Američanka. Na nek način si je tako kar sama pripeljala darilo za rojstni dan, saj bo v ponedeljek dopolnila 28 let.

Še preden je postal nekdanji rekorder, je Stenmark zelo pohvalil Američanko. Po petkovi zmagi je namreč za časnik Süddeutsche Zeitung povedal, da občuduje njen slog vožnje: »Obožujem način, kako smuča. Zasluži si rekord. Zmaguje tudi v hitrih disciplinah, tega jaz nisem zmogel. Rekel sem že in bom še ponovil: kot prva bo prišla do sto zmag v pokalu.« Dodal je še, da je skrivnost njenih uspehov stalnost: »Mnogi lahko smučajo zelo hitro na določenih odsekih, Mikaela pa to počne na celotni progi.«

V Areju sta nastopili dve slovenski tekmovalki. Ana Bucik je bila sedma po prvi vožnji, a je v drugi nekaj izgubila in končala na devetem mestu (+ 2,47). Neja Dvornik pa je bila 32. v prvi vožnji in je za osem stotink ostala brez finala. »Vsak rezultat med najboljših deset je lep, a sem si zagotovo želela še nekoliko več. V drugi vožnji me je v zadnjem delu malce zmanjkalo. Oziroma se drugega dela v strmini nisem lotila tako, kot bi se morala, in je šlo malce preveč časa po zlu. Zagotovo pa dobra tekma in veselim se tekmovanja naslednji teden,« je za Smučarsko zvezo Slovenije povedala Bucik.

