Prepričljiva zmaga Slovencev za uvod v svetovno prvenstvo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v prvem krogu svetovnega prvenstva na Poljskem in Švedskem premagala Savdsko Arabijo s 33:19 (16:8). Slovenija bo drugo tekmo v skupini B igrala v soboto, ko se bo ob 20.30 pomerila s Poljsko. Slovenski rokometaši so zmagovito odprli letošnji mundial. Z zanesljivo osvojenima točkama na današnji tekmi so si praktično že izborili nastop v glavnem delu v Krakovu, kjer jih čakajo najboljši trije iz skupine A. V njej nastopajo Španija, Črna gora, Čile in Iran.

Izbrancem slovenskega selektorja Uroša Zormana uvodni tekmeci z Bližnjega vzhoda niso povzročili nobenih težav. V tretjem medsebojnem dvoboju so jih v kultni dvorani Spodek še tretjič premagali na svetovnih prvenstvih po turnirjih v Franciji 2001 in Španiji 2013.

Po uvodnem krogu skupine B sta na vrhu lestvice Slovenija in Francija z dvema točkama, Poljska in Savdska Arabija pa sta brez njih.

V slovenski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Blaž Janc in Rok Ovniček, oba sta dosegla po šest golov. Po dnevu premora jih v soboto čakajo na letošnjem turnirju izjemno ambiciozni Poljaki, v ponedeljek pa še rokometni silaki iz Francije.