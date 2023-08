Pred nami je spektakel v kraljici športa

Slovenske atlete in atletinje, trinajst jih je, od sobote do naslednje nedelje, 27. t. m., čaka svetovno prvenstvo v kraljici športov. V madžarski prestolnici bodo nastopili Kristjan Čeh (met diska), Matic Ian Guček (400 m ovire), Anita Horvat (800 m), Klara Lukan (5000 m), Nika Glojnarič (100 m ovire), Agata Zupin (400 m ovire), Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m zapreke), Neja Kršinar (maraton), Lia Apostolovski (skok v višino), Neja Filipič, Eva Pepelnak (obe troskok), Tina Šutej (palica) in Martina Ratej (met kopja). Prvo ime slovenske odprave je seveda Kristjan Čeh, na lepi, modri Donavi bo branil naslov svetovnega prvaka, ki si ga je primetal lani v ameriškem Eugenu.

»Moj prvi cilj je, da ubranim naslov. Čeprav na nekaj tekmah v letošnji sezoni nisem nastopil najbolje, je zadnja preizkušnja v Estoniji deset dni pred kvalifikacijami na SP pokazala, da sem sposoben vreči daleč. Konkurenca je ostra, peterica je v izjemni sezoni v metu diska presegla 70 m,« pravi Čeh, ki je v zadnjem nastopu v Johviju 10. avgusta orodje zalučal do 69,99 m. Letos vodi na svetovnih lestvicah z državnim rekordom 71,86, prav tako iz Johvija.

Sreča v nesreči

Za to, da bi osvojili odličje, bosta tekmovali tudi Šutejeva, lani je bila na mundialu v ZDA četrta, in Horvatova. Slednja je v Eugenu prijetno presenetila, se uvrstila v finale in v njem zasedla sedmo mesto. Obe sta bili letos na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu srebrni v svojih disciplinah. Med pripravami na SP pa je imela težave tekačica na 400 m ovire Agata Zupin.

»V zadnjem obdobju sem dosegla slabše izide, kar kriza je bila na tekmah. Odločila sem se za treninge in šla potem pretekli teden na tekmo v Italijo, kjer sem dobro nastopila. Želim si, da bi na SP tekla tako, kot sem na začetku sezone, to je blizu svojega državnega rekorda. V Komendi smo imeli v poplavah veliko težav, pri nas je uničena klet in vse, kar je bilo v njej. Poskušali smo rešiti fitnes in znositi ven opremo, a je voda prišla tako hitro, da to ni bilo mogoče. Bivalni prostori so na srečo ostali celi. V tem času sem pomagala, kolikor sem lahko, pri tem sem se malce prehladila, zato me pred SP čaka še pregled zaradi vnetja ušes,« je povedala.