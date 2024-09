Popoln izkupiček Firouzje v ZDA

Alireza Firouzja (21 let) je že drugič osvojil prestižni pokal Sinquefield, hkrati pa je bil – prav tako drugič – najboljši v skupni razvrstitvi elitne šahovske serije Grand Chess Tour (GCT). Naturalizirani Francoz je tako na izjemen način zaokrožil dobra dva tedna trajajoče bivanje v St. Louisu, kjer je bil najboljši tudi v hitrih disciplinah. Navdušil je s čvrsto in prodorno igro v standardnem šahu.

Ostal je neporažen, pri tem pa premagal Nizozemca Aniša Girija, svetovnega prvaka Dinga Lirena in neposrednega tekmeca za skupno zmago, domačina Fabiana Caruano, ki se mu je kljub porazu v medsebojni partiji najbolj približal. Na koncu je kot drugi za njim zaostal le za pol točke. Tretje mesto sta si razdelila izkušeni Maxime Vachier Lagrave in še en predstavnik mlajšega rodu, Uzbekistanec Nodirbek Abdusatorov.

Nov precej ponesrečen nastop je za Dingom Lirenom, ki je skupaj s svojim lanskim tekmecem v dvoboju za naslov svetovnega prvaka, Rusom Janom Nepomnjaščim, delil predzadnje mesto. Ob sedmih remijih je doživel dva poraza, medtem ko je njegov letošnji izzivalec, 18-letni Indijec Gukeš, pustil precej boljši vtis. Njegov izkupiček devetih remijev v prav toliko partijah sicer ne predstavlja presežka, vseeno pa so bile njegove predstave neprimerno bolj čvrste in zanesljive, tako da mu pred njunim dvobojem konec leta vse več poznavalcev pripisuje dobre možnosti, da postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini.

Firouzjo po uspešni ameriški turneji že jutri na domačem prizorišču v Parizu čaka polfinalni dvoboj priljubljenega hitropoteznega prvenstva v organizaciji največje spletne šahovske platforme chess.com. Kljub Alirezovi izvrstni formi bo tokrat v vlogi favorita njegov polfinalni tekmec, Američan Hikaru Nakamura, veliki specialist za hitre discipline in igranje prek spleta ter šestkratni zmagovalec tega tekmovanja. Zaključek turnirja bo sicer premierno potekal s skupnega prizorišča, vseeno pa se bodo tekmovalci med seboj pomerili prek računalniških zaslonov.

Carlsen z Niemannom

Še več pozornosti kot obračun Nakamure in Firouzje bo bržčas deležen drugi polfinalni par, v katerem se bosta pomerila Magnus Carlsen in Hans Moke Niemann, glavna protagonista zloglasne afere z obtožbami o goljufanju. Norveški as se je vse od poraza proti Niemannu in izbruha afere pred dvema letoma izogibal uradnim partijam z razvpitim Američanom, tokrat pa se bo prisiljen soočiti z njim. Svetovni prvak v hitrih disciplinah sicer velja za nespornega favorita tako v polfinalu kot tudi za končno zmago na tekmovanju, na katerem brani lovoriko.