Pogi v Kanadi, Rogla na SP tudi v kronometru

Tudi po kolesarski dirki po Španiji, ki jo je v velikem slogu dobil Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), se kolesje v svetovni seriji vrti z nezmanjšano hitrostjo. Vanj se po 54 dneh premora vrača tudi Tadej Pogačar (UAE), ki bo jutri na VN Quebeca in v nedeljo na VN Montreala startal prvič po zmagoslavju na Touru. V Kanadi bo kajpak lovil novo zmago, a tudi formo pred svetovnim prvenstvom v Zürichu, na katerem se slovenskim navijačem obeta izjemen posladek.

Pred dnevi je selektor Uroš Murn v pogovoru za Delo razkril, da so nastop na cestni dirki, ki bo 29. septembra, potrdili vsi najboljši slovenski kolesarji, in dodal, da še čaka na Rogličev odgovor glede nastopa v vožnji na čas (22. t. m.). Mi smo ga dobili v ekskluzivnem pogovoru z zasavskim orlom, ki ga bomo to soboto objavili v Nedelu.

5 slovenskih reprezentantov bo dirkalo v Kanadi.

»Zakaj pa ne, če sem že tukaj, se bom lotil še tega izziva. Nekaj dni si bom vzel za počitek, za uživanje s svojo družino, nato se bom vrnil v tekmovalni pogon, v katerem bi rad ostal do mojega tradicionalnega zaključka sezone na VN Lombardije,« je Roglič potrdil tako podaljšanje sezone do zadnje evropske dirke svetovne serije 12. oktobra kot svoj dvojni spored ta mesec v Švici. Trasa vožnje na čas mu s 46,1 km in 413 višinskimi metri ne bo ustrezala tako kot tista na OI v Tokiu (več kot 800 višinskih metrov v 44 km), kjer je bil zlat, a bo sodeč po prikazanem zadnje tri tedne v Španiji kotiral zelo visoko.

Primož Roglič si bo po podvigu na Vuelti vzel nekaj dni za počitek in uživanje s svojo družino. FOTO: Isabel Infantes/Reuters

Prav tako Roglič ob Pogačarju sodi med kandidate za vrh na cestni dirki, tako da bi slovenska moška vrsta po najboljšem scenariju v Zürichu lahko osvojila tri kolajne. A osredotočena bo predvsem na eno lovoriko, mavrično majico na cesti, ki se zdi logično nadaljevanje sezone, v kateri sta slovenska asa že osvojila rožnato, rumeno in rdečo.

V Quebecu Mohorič, v Montrealu Pogačar?

Prvi adut zanjo bo Pogačar, ki ima za seboj malodane brezhibno prvo polovico sezone. Startal je na šestih dirkah svetovne serije in zmagal na petih, tekmeci so ga premagali le na Milano–Sanremo, kjer je osvojil 3. mesto. Vse skupaj je letos slavil zanj rekordnih 21 zmag, a se pri tem bržkone ne bo ustavil.

»Imel sem dober dirkaški premor, zato se veselim vrnitve na start v Kanadi. To je zelo lep konec sveta za kolesarjenje, na katerega imam lepe spomine izpred dveh let. Raven dirke bo visoka, zato bomo morali biti kot vedno vrhunsko pripravljeni. Karkoli se bo še zgodilo letos, sem že lahko zadovoljen s tem, kar sem dosegel. Vse, kar bo več, bo le bonus. Moja pripravljenost je dobra, osredotočen sem na to, da bom užival in dosegal dobre rezultate v preostanku sezone,« je Pogi povedal pred letom na drugo stran Atlantika, kjer je predlani slavil zmago, ko je v Montrealu v sprintu ugnal mogočnega Wouta van Aerta.

Matej Mohorič bo jutri kapetan ekipe Bahrain Victorious. FOTO: Molly Darlington Reuters

Zdaj je vprašanje, ali se bo za zmago potegoval le v Montrealu, kjer mu je 209,1 km dolga trasa s 4.573 višinskimi metri pisana na kožo, ali tudi v Quebecu, ki z nekoliko lažjim prerezom – z 2.976 višinskimi metri v 201,6 km – več možnosti ponuja drugim kolesarjem. Med drugimi Mateju Mohoriču, ki bo jutri kapetan zasedbe Bahrain Victorious, v kateri bo tudi zmagovalec zadnje etape dirke po Britaniji Matevž Govekar.

Sicer pa bo v Kanadi dirkalo kar pet slovenskih reprezentantov za SP v Zürichu. Ob omenjeni trojici še nepogrešljivi Pogačarjev pomočnik Domen Novak in Jan Tratnik, ki bo ob van Aertovi odsotnosti – belgijski zvezdnik je zaradi padca na Vuelti že končal sezono – lahko igral vidno vlogo v zasedbi Visme Lease a Bike, s katero se mu bo pogodba iztekla konec sezone. Že od pomladi se govori, da bo prihodnje leto spet združil moči z Rogličem pri Red Bullu, vendar uradne potrditve tega prestopa še vedno ni.