Pogačar se ne bo ustavil do Lombardije

Glede na vse uspehe slovenskih kolesarjev v sezoni 2024 bi si navijači bržkone želeli, da se nikoli ne bi končala, a se bodo morali ta teden zadovoljiti z zadnjimi velikimi predstavami svojih ljubljencev. Še dve je pričakovati od novopečenega svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja (UAE), ki se zdi to jesen nepremagljiv. Danes bo na dirki Tre Valli Varesine lovil že 25. sezonsko zmago, v soboto na dirki po Lombardiji pa potrditev, da je njegovo letošnje tekmovalno leto najuspešnejše v kolesarski zgodovini.

Tour, Giro, SP in Liege–Bastogne–Liege so Pogačarjeve letošnje zmage z največjo težo, za nameček je le zadnjo v soboto na dirki po Emiliji slavil na preizkušnji, ki ne sodi v svetovno serijo. Zmag je bilo veliko in bile so na najvišji ravni, tako kot pri Eddyju Merckxu leta 1972, ko Giru in Touru ni dodal naslova svetovnega prvaka, je pa dobil tri spomenike, Milano–Sanremo, Liege–Bastogne–Liege in po Lombardiji. Pogačar bi se s četrto zaporedno zmago na dirki po Lombardiji postavil vsaj ob bok, če ne pred legendarnega Belgijca.

Še pred tem se bo 26-letnik s Klanca pri Komendi z neposrednimi tekmeci danes pomeril na 103. dirki Tre Valli Varesine. Čeprav gre le za generalko pred velikim sobotnim bojem kolesarskih titanov od Bergama do Coma, ni pričakovati, da bo Pogi kaj manj bojevit kot na zadnjih dirkah. Kot kaže, želi v največji meri unovčiti izjemno formo, ki mu je v sklepnem delu sezone prinesla tri zmage v štirih tekmovalnih dneh, s samostojnimi pobegi je dobil VN Montreala, SP v Zürichu in dirko po Emiliji.

Roglič nenapovedano na Coppi Bernocchi

Zato se zdi edino vprašanje, kako daleč od cilja bo napadel tokrat. Čaka ga 200,3 km dolga razgibana trasa, ki jo dobro pozna. Na njej je predlani zmagal, lani pa tako kot zmagovalec iz leta 2019 Primož Roglič taktiziral, tako da sta slovenska zvezdnika, ki sta veljala za izrazita favorita, končala na 4. in 5. mestu, zmago pa je slavil Ilan Van Wilder.

Bržkone lahko Pogačarjev zmagoviti pohod ustavi nepredvidena smola ali pa odločitev, da bi moči hranil za dirko po Lombardiji, ki je zanj vendarle precej pomembnejša. Podobno ne nazadnje razmišljata njegova najmočnejša tekmeca Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) in Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Oba sta presenetila z nastopom na včerajšnji dirki Coppa Bernocchi, vendar se nista vpletla v boj za zmago, ki jo je presenetljivo slavil Stan Van Tricht (Alpecin Deceuninck). Ob tem je njegov belgijski rojak Evenepoel potarnal, da mu ob koncu tudi zanj izjemno uspešne sezone (Tour je končal na 3. mestu, osvojil dvojni naslov olimpijskega prvaka in naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas) pohajajo moči.

»Čutim, da mi zmanjkuje baterij. Vendar se bom potrudil po najboljših močeh in bomo videli, česa sem še zmožen. Če se na dirkah pred Lombardijo ne bom počutil najbolje, ne bom do cilja na vso moč pritiskal na pedala. Moj namen je še vedno ujeti pravo formo do sobote in se potegovati za dober rezultat,« je povedal Evenepoel, ki je tako kot Roglič na startnem seznamu za Tre Valli Varesine, vendar je glede na včerajšnji nenapovedani nastop na Coppi Bernocchi nejasno, ali se bosta tokrat udarila s Pogačarejem ali hranila naboje za soboto.