Po zmagi v Celju zmaji pred finsko uganko

Po dveh razburljivih večerih v prestižni ligi prvakov je napočil čas novega slovenskega poglavja v evropski nogometni zgodbi. Drevi bodo v 3. krogu konferenčne lige namreč nogometaši Olimpije v Helsinkih (18.45) ter Celja v Sevilli (21.00) lovili točke na tujem. Sodeč po doslej videnem in zlasti glede na moč in ugled tekmecev naj bi se možnosti za novo bero ponujale predvsem zmajem na Finskem.

Časi dolgoletnih in zapletenih potovanj Olimpijinih nogometašev na evropske tekme očitno pripadajo preteklosti. Klub zdaj deluje stabilno, ne nazadnje to potrjuje tudi včerajšnji umirjeni polet proti finski metropoli s čarterskim letalom neposredno z brniškega letališča.

Podobno kot trener Victor Sanchez pa je tudi moštvo odpotovalo z bolj pisano paleto ugank o tekmecu kot denimo pred enim mesecem v Heidenheim. Tudi LASK iz Linza, ki je pred kratkim gostoval v Stožicah, predstavlja zmajem precej manjšo neznanko kot drevišnji nasprotnik HJK iz Helsinkov. Nemška bundesliga je pač na nogometnem zemljevidu krepko pogosteje pod drobnogledom kot finsko prvenstvo, od slednjega je nogometnim krogom na Slovenskem precej bližje tudi dogajanje v avstrijski soseščini.

3 točke imajo po dveh evropskih tekmah tako Celjani kot Ljubljančani. 3. mesto je na koncu sezone v finski ligi zasedel HJK. 1 naslov državnega prvaka je osvojil Betis Sevilla, leta 1935.

Finska vsekakor ni tradicionalna nogometna država, toda globalni trend in uveljavitev nekaterih nogometašev iz te dežele sta botrovala povečanemu zanimanju helsinških športnih privržencev tudi za tekme domačega HJK. Ta je tako v tej sezoni beležil rekordni obisk, v povprečju 6300 gledalcev na domačo ligaško tekmo. Arena Bolt ima nekaj več kot 10.000 sedežev, med obiskovalci današnje tekme bodo tudi zvesti privrženci ljubljanskega moštva.

Olimpijin adut Raul Florucz je v izjemni formi. FOTO: Leon Vidic

To si je utrdilo samozavest po zadnji zmagi na derbiju v Celju. Z natančnim strelom ga je odločil Raul Florucz, zdaj s 6 goli prvi strelec slovenske lige. Njegove dobre igre spremljajo tudi v Avstriji, katere državljanstvo ima in ne bo presenetljivo, če bo v prihodnje tudi na seznamu reprezentančnih kandidatov rdeče-belo-rdečih. A zdaj ima seveda v mislih predvsem nadaljevanje klubske sezone, ki najprej prinaša izziv v Helsinkih, že v nedeljo pa na domačem stadionu veliki derbi z Mariborom.

Arena Bolt ima nekaj več kot 10.000 sedežev, med obiskovalci današnje tekme bodo tudi zvesti privrženci ljubljanskega moštva.

Izziv v seviljskem kotlu

Tudi nogometaši Celja so na svoje gostovanje včeraj odpotovali z Brnika, kjer je bilo že od jutranjih ur bolj živahno kot ponavadi. Tudi ob glasnem srečanju omenjenih ljubljanskih privržencev s sedanjim celjskim strategom, prej pa Olimpijinim, Albertom Riero. Ta se je po porazu svojega moštva v nedeljo proti Olimpiji z 0:1 obregnil ob defenziven pristop ljubljanskega moštva in tekmecem sporočil, da se lahko le bogu zahvalijo za tri točke. Obenem marsikdo med Olimpijinimi navijači ni zlahka prebolel trenerjevega odhoda v Celje ...

A kakorkoli, misli Riere in njegovih nogometašev zdaj morajo biti usmerjene k nocojšnji zgodbi v Sevilli. Nazadnje so se v konferenčni ligi slovenski prvaki odrezali z učinkovito predstavo in gladko zmago s 5:1 proti Bašakšehirju iz Istanbula, današnja ovira bo precej višja.

Na štadionu Benito Villamarin v Sevilli za 60.000 gledalcev domači navijači vedno znova poskrbijo za izjemno vzdušje.

Betis Sevilla je zdaj na 7. mestu španskega prvenstva, klub ima dolgoletne evropske izkušnje, obenem na stadionu Benito Villamarin za 60.000 gledalcev domači navijači vedno znova poskrbijo za izjemno vzdušje. "Res so tam posebej temperamentni in glasni gledalci," je poudaril tudi Riera, ki kot Španec in nekoč sam nogometaš seveda dobro pozna omenjeno prizorišče. Sevilla ima sicer tri velike nogometne arene, v eni od teh pa so prav pred enim letom slovenske teniške igralke z uvrstitvijo med najboljše štiri reprezentance na svetu poskrbele za izjemen uspeh. In lepa ocena bi pripadla tudi drevi Celjanom, če bi osvojili že točko.