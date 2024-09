Po brutalni 15. etapi Vuelte Roglič še bližje rdeči majici

Slovenski kolesarki as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je v 15. etapi dirke po Španiji od Infiesta do vrha zahtevnega klanca Cuitu Negro (142,9 km) nadoknadil še 38 sekund v lovu na rdečo majico vodilnega. To je za 43 sekund obdržal Avstralec Ben O'Connor. Etapa je sicer pripadla domačemu ubežniku Pablu Castrillu (Kern Pharma).

Osemindvajsetletni O'Connor (Decathlon AG2R) je omilil škodo po Rogličevemu napadu na najtežjem delu zaključnega vzpona. Čeprav ni mogel slediti 34-letnemu Kisovčanu, je obranil vodstvo v skupnem seštevku. Sprva se je zdelo, da bo nekaj časa v primerjavi z Rogličem nadoknadil Španec Enric Mas (Movistar), a ga je Slovenec, potem ko je že izgubil stik s Špancem, do vrha vzpona ujel. Ciljno črto sta prečkala skupaj na četrtem oziroma petem mestu z zaostankom 1:04 minute za zmagovalcem. Mas zdaj na tretjem mestu skupnega seštevka zaostaja 2:23 minute.

Španec 12 sekund pred Rusom

Etapo je nekoliko presenetljivo dobil 23-letni Castrillo. Mladi domačin je bil del ubežne skupine, do vrha brutalno zahtevnega klanca Cuitu Negru (18,9 km/7,4 %) pa je slavil s prednostjo 12 sekund pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Red Bull-BORA-hansgrohe) ter 31 pred Francozom Pavlom Sivakovom (UAE Team Emirates).

Castrillo je na domači pentlji že slavil v 12. etapi, to pa sta tudi njegovi edini zmagi v poklicni karieri.

V etapi je zelo dolgo trajalo, da se je na čelu vzpostavil beg. Številni napadi so zalegli šele po polovici etape, v begu pa se je na koncu znašlo 21 kolesarjev. Med njimi je bil najbolj nevaren Sivakov, zaradi česar so ekipe v glavnini, predvsem Soudal Quick-Step s Špancem Mikelom Lando, ves čas nadzorovale razliko. Vseeno pa so trije ubežniki zdržali do konca in pred najboljšimi v skupnem seštevku obračunali za zmago.

V ozadju je na zadnjem, najtežjem delu Nemec Florian Lipowitz za svojega kapetana Rogliča pripravil teren za napad, Kisovčan pa se je zgolj z mladim Nemcem otresel tekmecev, nato pa okoli 2,5 km pred ciljem sam nadaljeval proti vrhu brutalno zahtevnega vzpona.

Toda napad mu ni uspel tako kot v 13. etapi, priključil se mu je Mas, ki se je nato še sam odpeljal slovenskemu asu. Roglič je nato našel pravi ritem in do vrha ujel pet let mlajšega Španca, zaradi česar je med njima razlika ostala enaka, oba pa sta se še približala O'Connorju.

V ponedeljek bo na Vuelti še drugi prost dan, v torek pa bo na vrsti nova zahtevna gorska etapa od Luanca do vrha Lagosa de Covadonge (181,3 km).