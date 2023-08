Pet let za priložnost za revanšo

Po petih letih so nogometaši Olimpije dobili priložnost, da se bodo lahko oddolžili Qarabagu za poraz v 1. krogu kvalifikacij za ligo prvakov. Poleti 2018 je azerbajdžanski prvak napredoval s skupno prednostjo 1:0 zahvaljujoč zmagi v Stožicah. Jutrišnja prva tekma za preboj v evropsko ligo v Stožicah (20.00) – povratna bo v četrtek, 31. t. m. v Bakuju – bo imela za Ljubljančane veliko bolj obetavno izhodišče.

Qarabagovo rahlo vlogo favorita ponazarja razmerje v vrednosti moštev – 14,6 milijona evrov proti 12,4 milijona €. Pred petimi leti je bila razlika večja zaradi neurejenih razmer pri Olimpiji. Po šampionski sezoni in dveh lovorikah se je poslovil Igor Bišćan, mesec dni pred prvo tekmo v Stožicah ga je nasledil Ilija Stolica. Olimpija je še sestavljala igralski kader, pri čemer je bil tudi srbski trener zasilna in vsiljena izbira v zadnjem trenutku. Odločitev o skupnem zmagovalcu je padla že v Stožicah (11. julija) po edinem golu Haitijca Wilde-Donalda Guerriera v 79. minuti. Teden dni pozneje v Bakuju, kjer je bila Olimpija boljša, ni bilo golov. Obe tekmi so zeleno-beli odigrali brez klasičnega napadalca, ker je trener Stolica črtal s seznama za prvi evropski tekmi Andresa Vombergarja.

V minuli evropski sezoni je Qarabag izpadel v šestnajstini finala konferenčne lige po strelih z bele točke proti Genku.

Olimpija boljša, Qarabag ni slabši

Olimpiji 2018 in 2023 je nemogoče primerjati. V zdajšnji zasedbi ni niti enega aduta izpred petih let, medtem ko za Qarabag še igra pet nogometašev – Maksim Medvedev, Badavi Hüsejnov, Abdelah Zoubir, Abbas Hüsejnov in Rahil Mammadov. Klub iz Bakuja ima najbrž edinstvenega trenerja, saj od leta 2008 moštvo vodi 51-letni Qurban Qurbanov.

Letošnji evropski poti se tudi močno razlikujeta. Olimpija se je na poti do »champions league« prebila do 3. kroga kvalifikacij, Qarabag je najprej izločil gibraltarski Lincoln (4:0, 2:1), v 2. krogu LP ga je ugnal poljski prvak Rakow (3:2, 1:1), v 3. krogu kvalifikacij za evropsko ligo pa je prekosil HJK Helsinki (2:1, 2:1). Qurbanov se praviloma zanaša na taktično postavitev 4-2-3-1. Najmočnejši adut je 25-letni albanski napadalec Redon Xhixha, ki je zabil kar pet golov, a nobenega na zadnjih dveh kvalifikacijskih proti finskemu prvaku.

Odločilno tekmo v gosteh je Qarabag igral v naslednji postavi: Mahammadalijev; Cafarqulijev, Medina, Mustafadza (od 90. B. Hüsejnov), Bajramov (od 90. Medvedev); Romao, Janković; Zoubir, Benzia (od 71. Keyta), Leandro Andrade (od 90. Patrick Andrade), Xhixha (od 71. Juninho).