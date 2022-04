Pep bo spet izzval Oblaka

Aprilske plohe prinesejo majsko cvetje, pravi stari angleški pregovor, a šampionski šopek bo lahko ob koncu sezone prejela le ena ekipa. Liverpool je v premier league z domačo zmago nad Watfordom (2:0) za hip prevzel vodstvo, a je Manchester City nato suvereno opravil z gostovanjem v Burnleyju in slavil z enakim izidom. Razlika na vrhu ostaja ena točka, a že nedeljski 31. krog prinaša medsebojni obračun v Manchestru. Da bo mera polna, obe moštvi čaka četrtfinale lige prvakov, nato se bosta na Wembleyju pomerili za uvrstitev v finale pokala FA. Vse to v manj kot 11 dneh!

»Vemo, da bo Liverpool zmagal na praktično vseh tekmah do konca sezone. Upam seveda, da ne tudi na naslednji, mi pa jim bomo poskušali slediti,« je dejal trener branilcev lovorike Pep Guardiola, čigar moštvo je z goli Kevina De Bruyna in Ilkaya Gündogana že po 25 minutah doseglo končni izid. »Naslednji trije tedni bodo odločilni, a je zdaj na vsaki tekmi kot v finalu,« je dodal Gündogan.

Sinje modri bodo jutri gostili Atletico Madrid, Liverpool bo gostoval pri Benfici (obe 21.00). Atletico je v španskem prvenstvu nadaljeval niz zmag in doma ugnal Alaves s 4:1. Jana Oblaka, ki je tekmo sklenil brez obrambe, je v 63. minuti z glavo matiral Gonzalo Escalante. A po izenačenju je sledil še en gol Joaa Felixa in dvojček Luisa Suareza, prvi strelec prejšnje sezone se po nekaj težavnih mesecih očitno vrača v formo.

Z drugačnimi občutki se v sredin medsebojni obračun podajata Chelsea in madridski Real. Prvi je visoko izgubil mestni derbi z Brentfordom na domači zelenici (1:4), Madridčani pa so srečno zmagali na gostovanju v Vigu (2:1), kjer jim po vnovičnem pozitivnem testu na okužbo z novim koronavirusom ni mogel pomagati trener Carlo Ancelotti. »Po toliko dobrih rezultatih iz tega ne bom delal drame,« je dejal Chelseajev strateg Thomas Tuchel.

Vučkić blizu rekordu

Slovenski reprezentanti so se po marčnem zboru v klubske drese vrnili dobro razpoloženi. Najbolj se je izkazal tisti, ki ga morda malce presenetljivo ni bilo v Katarju; napadalni vezist Rijeke Haris Vučkić je namreč v Pulju za zmago z 2:0 dosegel že 7. in 8. gol v prvenstvu. Rečani so se obdržali v igri za lovoriko, Vučkić pa v lovu na slovenski rekord 1. HNL, ki ga za eno sezono drži nekdanji Rečan Roman Bezjak s 13 goli (2015/16).

Visokih zmag s po 4:0 so se veselili Luka Zahović (gol) z vodilnim poljskim klubom Pogonom v Leczni, Miha Zajc (gol in asistenca) s Fenerbahčejem pri Kayserisporju in Andraž Šporar, ki je s klopi spremljal šov svojega Middlesbrougha v Peterboroughu. Boro je peti z enakim številom točk kot šesti Blackburn, ki tačas drži zadnjo vozovnico za dodatne kvalifikacije za elitno angleško ligo. Dvakrat je zadel še Žan Celar (Lugano).