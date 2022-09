Osmina finala: Slovenija mora premagati Belgijo (V ŽIVO)

V Berlinu se začenja sklepno dejanje evropskega prvenstva v košarki. Na prvi tekmi osmine finala sta se pomerili Francija in Turčija. Francija je Turke strla v podaljšku. Končni izid je bil 87 : 76.

Ob 14.45 bodo na vrsti slovenski košarkarji, ki se bodo pomerili z Belgijci. Zmaga vodi med osem najboljših in do dvoboja z zmagovalcem tekme Poljska : Ukrajina, poraz pa pomeni konec sanj o ubranitvi zlate medalje iz 2017.

Glavno vprašanje pred današnjo tekmo je bilo ali bo na parket stopil Mike Tobey. Slovenski štab je pred obračunom dejal, da upa na njegovo pomoč, če bo potrebna, sicer pa ne želijo tvegati. Da bo zaigral je postalo jasno tik pred začetkom dvoboja, ko se je njegovo ime izpisalo na predstavitvi prve peterke.

Če bo Slovenija zmagala, jo naslednja tekma čaka v sredo, 14. septembra.

Danes so na sporedu še tekme Nemčija - Črna gora in Španija - Litva, v nedeljo pa bodo še obračuni Ukrajina - Poljska, Finska - Hrvaška, Srbija - Italija in Grčija - Češka.