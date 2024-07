Olimpijska debitantka Eva Alina deveta med kanuistkami

Slovenska kanuistka Eva Alina Hočevar je na olimpijskih igrah v Parizu v slalomu na divjih vodah osvojila končno deveto mesto. Zmagala je branilka naslova, Avstralka Jessica Fox, srebro je pripadlo Nemki Eleni Lilik, bron pa Američanki Evy Liebfarth.

Olimpijska debitantka Hočevarjevi je po polfinalu, v katerem je dobro veslala in imela četrti čas, 109,22 sekunde bi v finalu pomenilo bron, lahko upravičeno merila visoko. A te vožnje ni ponovila. Veliko tekmovalk je imelo težave na progi, tudi 22-letna Slovenka, sicer 17. s svetovne lestvice. Ta je odločno začela, a se hitro znašla v nizu nekaj napak, med katerimi sicer ni bilo dotika, a prav tako ne tekoče vožnje.

Te ni prikazala večina tekmovalk, izjemi sta bili dobitnici zlatega in srebrnega odličja. Posebej izkušena Fox, ki je bila zlata že v kajaku pred dnevi, je navdušila množico in progo kot edina preveslala pod 100 sekundami. Sodniki so ji sicer pozneje pripisali en dotik, toda tudi dodatni sekundi pribitka ji nista odnesli zlata.

To je bila skupno že njena šesta olimpijska kolajna, pred tem je imela 30-letna Avstralka kajakaško zlato iz 2024, srebro iz 2012 ter brona z 2016 in 2020, ob tem pa je bila še zlata v kanuju 2020.