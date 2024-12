Olimpijina velika pika na i

Konec julija je Olimpija v Stožicah začela evropski ples proti ukrajinskemu Žitomiru, drevi ga proti uglednemu belgijskemu Cercle Bruggeju le prekinja. Njeno napredovanje med 24 najboljših moštev v konferenčni ligi v nogometu je skoraj 99-odstotno, zato je današnja tekma 5. kroga tudi darilo za navijače. Drugo slovensko orožje za preboj v osmino finala Celje bo gostovalo na Cipru, tekmec pa je v podobni formi, kot so zeleno-beli: Pafos je doma ob le enem porazu prvi, v KL pa na 16. mestu.

Po tako sijajni »polsezoni« si zeleno-beli zaslužijo slovo od Stožic z izdatnejšo podporo navijačev in z geslom: »Skupaj zmoremo več«. Ta več pomeni uvrstitev med osem najboljših ekip na lestvici in s tem neposredno uvrstitev v osmino finala. Tačas je na sedmem mestu z devetimi točkami.

Slovenski reprezentant Žan Karničnik je še v torek prejemal čestitke za reprezentančno zmago v izboru ekipe leta, včeraj pa je že letel proti Cipru. FOTO: Facebook

»Smo na ravni, na kateri si želimo biti. To ni presenečenje, le treniramo dobro in za takšne trenutke. Če bi na začetku sezone rekel, da bomo v tem položaju, mi ne bi nihče verjel. Ampak mi smo verjeli od prvega dne,« je razmišljal David Sualehe, eden od najmočnejših adutov trenerja Victorja Sancheza. Portugalec s 102 tekmama v Olimpijini majici je jasno povedal, kakšni so cilji za že enajsto tekmo v tej jeseni. »Zmaga, tri točke. Privilegij je biti v takšnem položaju,« je povedal 27-letni levi bočni branilec.

Sanchez se že ponavlja, kot je sam poudaril. »Pripravljamo se in analiziramo kot vedno. Poznamo vzorce njihove igre. Malo drugače bo, imajo novega trenerja in nekaj novega bodo pripravili. Toda mi se bomo med tekmo ustrezno odzvali, ker smo za vse pripravljeni. Vsi smo motivirani, na voljo imam vse igralce, Raul Florucz je bil rahlo bolan. Igralce menjam že od prvega dne. Tudi to je bil naš načrt, ker je najboljši za doseganje zmag,« ima Španec odgovore in protiorožja za vse izzive tekmecev.

Drugi klub po jakosti iz Bruggeja je v ligaški krizi, v domačem prvenstvu je na predzadnjem, 15. mestu. Evropska kriza ga še ni ujela, najbolje bi bilo, da bi ga prav danes. Tudi tekmeci se zavedajo, da je KL priložnost za preobrat in nov zalet. Zato Sanchez opozarja: »Telesno so močni, agresivni in visoko pritiskajo. Ampak mi tekmujemo in bomo tekmovali,« je zaokrožil pogled v drevišnji dvoboj, ki je – kot vsak dosedanji – tudi velik posel. Nogometaši lepo polnijo blagajno. Zmaga bi prinesla novih 400.000 €.

Olimpija je letos v Evropi dosegla 5 zmag z razliko v golih 13:0.

Zadovoljni bi bili s točko

Slovenski prvaki so še v območju napredovanja (20. mesto, štiri točke), a v takšnem položaju je še vsaj ducat drugih klubov, ki niso osvojili toliko točk, kot so upali. Celjski optimizem ima navzlic le eni zmagi realne temelje, igral je z močnejšimi tekmeci. Močnejši na papirju je tudi Pafos, le po stalnem prebivališču ciprski klub, na igrišču zmaguje »tuja delovna sila«. V Limassolu, kjer Pafos gosti evropske tekme, bi se s točko zadovoljil tudi Albert Riera, ampak Majorčan je po značaju tudi fakin – zmagovalec. Z veseljem pa bi v celjskem taboru sprejeli tudi točko, da bi v zadnjem dvoboju prihodnji četrtek v Celju proti valižanskemu moštvu The New Saints sami odločali o svoji usodi.