Olimpija se je že spotaknila, Celje gre z veliko prednostjo v nadaljevanje prvenstva

Neznanke so se takoj razblinile, po prvih 90 minutah 20. kroga 1. SNL v Stožicah in v Celju se je jeziček na šampionski tehtnici še bolj nagnil na celjsko stran. Olimpija je v uvodni tekmi drugega dela sezone proti zadnji Rogaški v 92. minuti z golom rezervista Marka Bresta ujela točko po zaostanku z 0:2, Celje pa je z »levo nogo« zlomilo odpor nekonkurenčne Mure za prepričljivo zmago s 4:1, čeprav je v 10. minuti zaostajalo. Na lestvici so Celjani povečali prednost na 12 točk.

Velike stvari je napovedal tudi Bravo in njegov najboljši strelec Matej Poplatnik. Brez težav in z dvema goloma zdaj že drugega na lestvici strelcev so Šiškarji premagali nekoč učitelje Domžalčane. Na Bonifiki so prvo tekmo na trenerskem stolčku Aleksandra Radosavljevića v sodnikovem dodatku skazili Radomljani, Maribor pa je imel v Aluminiju le osem minut nasprotnika, potem pa trening tekmeca.

Domače je zakon

»Točko bi sprejeli, a žalujem za izgubljenima dvema,« je bil razočaran Dominik Beršnjak, pomočnik glavnega trenerja Rogaške. Ni se motil, kot se v analizi ni, ali skoraj nič, trener zeleno-belih Zoran Zeljković. »Fante sem pohvalil, ker se niso predali. Ko ne moreš zmagati, skušaj ne izgubiti. Največja ovira smo bili sami sebi,« je bilo nekaj Zeljkovićevih misli.

Lahko bi dodal še eno o tem, da ni imel najbolj srečne roke pri izbiri začetne enajsterice. Tudi taktike na znova slabem igrišču (mivki), na katerem bo, če ne bo bistveno bolje pripravljeno, na marčevski prijateljski tekmi Slovenije in Portugalske sloviti Cristiano Ronaldo po najboljšem možnem scenariju slovenskim navijačem le pomahal. Igral, in še kakšen drug zvezdnik, zagotovo ne bo.

Nekaj koristnega bi Zeljkovič le lahko potegnil iz takšne tekme, to je, da naj zaupa borcem in ne lažnim princem. Na igrišču sta bila vsaj dva preveč. K sreči je v drugem polčasu še pravočasno potegnil aduta iz rokava v podobi 21-letnega Bresta. Štajerec je zrežiral preobrat, preprečil senzacijo ter Olimpijinim selektorjem in trenerju pokazal, zakaj je »narejeno doma« zakon!