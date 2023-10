Odbojkarji niso bili kos odličnim Japoncem, zaenkrat brez olimpijskih iger (FOTO)

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca v Tokiu, na turnirju olimpijskih kvalifikacij za nastop na olimpijskih igrah, ni izpolnila cilja. Že krog pred koncem je jasno, da želenega drugega mesta ne more več osvojiti, po štirih pričakovanih zmagah sta bila usodna dva zaporedna poraza.

Slovenci se bodo v nedeljo merili še s Srbijo, tekma pa za razvrstitev na vrhu turnirja ne bo odločala o ničemer bistvenem. FOTO: Volleyballworld

Najprej proti ZDA, danes pa še proti Japonski, ki je pred polno dvorano svojih navijačev zmagala s 3:0 (21, 22, 18). Slovenci so bili konkurenčni le v prvi polovici nizov, pred končnico pa so si tekmeci priigrali zadostno prednost, da so dokaj gladko dobili vse nize.

Za varovance Gheorgeja Cretuja, pa vendarle še ni vse izgubljeno. V Pariz namreč lahko pridejo tudi na osnovi uvrstitve na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB), a za to bodo morali spomladi naslednje leto dobro igrati v ligi narodov.

