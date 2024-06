Obvlada stvari, ki jih malokdo drug

Celo na Danskem so nekateri Christiana Eriksena že pošiljali v reprezentančni pokoj, toda 32-letni nogometaš Manchester Uniteda je vnovič dokazal, da ga še zdaleč ne gre odpisati. Ne le zaradi mojstrskega gola, s katerim je Dansko, prvo tekmico Slovenije na bližnjem evropskem prvenstvu v Nemčiji (16. 6.), v sredinem pripravljalnem dvoboju popeljal do zmage nad Švedsko (2:1), tudi sicer je igral pomembno vlogo na zelenici stadiona Parken.

Za mnoge je bil Eriksen najboljši mož na igrišču, na katerem se je pred skoraj natanko tremi leti – sredi uvodne tekme eura 2021 s Finsko (0:1) – nenadoma zgrudil in so ga morali celo oživljati. Zaradi srčnega zastoja je v tistih trenutkih njegovo življenje viselo na tanki nitki, s hitrim posredovanjem pa so ga najprej rešili soigralci in nato zdravniki z operacijo, po kateri se je presenetljivo hitro spet postavil na noge. A le redki so verjeli, da se lahko vrne na najvišjo raven.

Danski selektor Kasper Hjulmand je zaploskal svojim izbrancem. FOTO: Liselotte Sabroe/Reuters

Kek bo sporočil 26 imen Danes bo potekel rok, do katerega morajo selektorji 24 reprezentanc na euru 2024 Uefi sporočiti sezname 26 reprezentantov, na katere bodo računali na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Slovenci, ki jih vodi selektor Matjaž Kek, bodo v soboto (15) opravili generalko v Stožicah, njihov tekmec bo Bolgarija, torej bodo navijači že pred tekmo vedeli, kdo bo branil slovenske barve v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu. Kek bo opravil zadnji trening pred prijateljsko tekmo z Bolgarijo danes popoldne kar v bazi na Brdu pri Kranju.

Izvrstni vezni igralec iz Middelfarta v osrčju Danske se ni oziral na mnenja drugih, nemalokrat se je zdelo, da je preslišal tudi mnenja zdravnikov. Vztrajal je na svoji poti, ki ga je kljub vsem preprekam znova pripeljala do reprezentance in nastopa na velikem tekmovanju. Morda je kakšno priložnost dobil tudi iz usmiljenja, toda z dobrimi predstavami je slednjič popolnoma upravičil tudi zaupanje selektorja Kasperja Hjulmanda.

Slovenci naredili vtis na Hjulmanda

»Čudovito je bilo spet doseči gol za reprezentanco. Minilo je že kar nekaj časa, odkar sem nazadnje zadel v polno,« je bil vesel Eriksen, potem ko je s svojim 41. golom na 129. tekmi za izbrano vrsto Danske prispeval levji delež k odmevni zmagi »rdeče-belih« v velikem skandinavskem derbiju. Med drugimi je veselje z njim delil njegov reprezentančni kolega in obenem tudi klubski soigralec Rasmus Højlund.

Pred tremi leti je življenje Christiana Eriksena po srčnem zastoju viselo na tanki nitki. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

»Lepo je bilo videti, da je Christian odigral vseh 90 minut. Zame je eden od najboljših veznih igralcev na svetu in na euru nam bo prišel še kako prav,« je poudaril 21-letni napadalec iz Københavna, ki mu je prikimal tudi Hjulmand. »Eriksen je odigral dobro tekmo, toda videlo se je, da mu – kar zadeva telesno pripravljenost – še malo manjka. Hkrati pa je znova pokazal, kako inteligenten nogometaš je, kako zelo dobro nogo ima in obenem tudi izvrsten občutek za prostor. Obvlada stvari, ki jih malokdo drug, zato je zame velik privilegij, da lahko delam z njim,« s pohvalami na Eriksenov račun ni skoparil 52-letni selektor izbrane vrste Danske, ki se je dotaknil tudi uvodnega dvoboja danskega »dinamita« na EP – 16. t. m.v Stuttgartu z varovanci Matjaža Keka.

41. gol je za dansko nogometno reprezentanco v sredo dosegel Christian Eriksen.

»Slovenci so precej enakovredni nasprotniki. Z njimi smo se dvakrat pomerili v zadnjih kvalifikacijah za EP, doma smo zmagali, v gosteh pa igrali neodločeno. Imajo močno ekipo, ki je name naredila vtis z jasno strukturo, dobrim vodenjem in vrhunskimi igralci. Tako v napadu kot tudi obrambi imajo nogometaše svetovnega razreda,« je presodil Hjulmand.