Obeta se nor zaključek

Kandidatski turnir v Torontu se je prevesil v zaključno fazo, saj sta po jutrišnjem zadnjem prostem dnevu pred nastopajočimi le še dva kroga. Kljub temu pa je odločitev o naslednjem izzivalcu in izzivalki aktualnega svetovnega prvaka oziroma prvakinje še daleč, tako da bo po zelo verjetnem scenariju na končni razplet morda potrebno počakati še do ponedeljka, ko so na sporedu podaljški v primeru delitve prvega mesta.

Po desetih odigranih krogih je na moškem turnirju teoretično v igri za prvo mesto še šest od osmih igralcev. V vodstvu ostajata Rus Jan Nepomnjaščij, zmagovalec zadnjih dveh kandidatskih turnirjev, in najprijetnejše presenečenje, 17-letni Indijec Gukeš Domaradžu. Medtem ko je Rus za zdaj še edini neporažen in so na njegovi strani tudi izkušnje, pa tokrat ni niti približno tako prepričljiv kot pri dveh predhodnih slavjih.

Beli na potezi

BELI NA POTEZI Nakamura – Caruana, Toronto 2024. Kako je beli hitro odločil partijo v svojo korist? REŠITEV: 1.Se7+ Kh8 2.Sd5! z napadom na črno damo in pretnjo mata na f8. Pred neizogibnimi materialnimi izgubami je črni priznal poraz.

Po zmagah v drugem in četrtem krogu si v nadaljevanju praktično ni ustvaril novih priložnosti in se je večkrat moral reševati iz slabših položajev. Gukeš je medtem prikazal zelo zrelo igro in je navdušil tudi s tem, kako uspešno se je pobral po bolečem porazu proti Alirezi Firouzji, ki ga je uspel nadomestiti že v naslednjem krogu proti rojaku Viditu. Na ta način je na vrhu hitro ponovno ujel Nepomnjaščija, nato pa brez težav zdržal še njun neposredni obračun, v katerem je imel tokrat črne figure.

Odločali bodo živci

Pol točke za vodilnima zaostaja trojica, v kateri sta ob še enem mladem Indijcu, Pragnanandi, tudi oba Američana, Hikaru Nakamura in Fabiano Caruana. Pred turnirjem sta veljala za glavna favorita za končno zmago in čeprav jima do sedaj niti približno ni šlo vse po načrtih, vseeno ostajata v igri za sam vrh. Nepopisna gneča v boju za prvo mesto pomeni predvsem, da bodo o končnem razpletu v veliki meri odločali tudi vzdržljivost in dobri živci igralcev.

V ženski konkurenci so stvari v boju za vrh precej bolj jasne. Kitajka Lei Tingjie je po slabem začetku ujela pravo formo in s štirimi zmagami v petih partijah od šestega do desetega kroga na vrhu ujela rojakinjo Tan Zhongyi. Vodilni imata pred najbližjima zasledovalkama celo točko prednost in vse kaže, da bosta do konca med seboj odločali o tem, katera bo dobila drugo priložnost, da na ženskem šahovskem prestolu zamenja aktualno prvakinjo Ju Wenjun. Kitajska prevlada v ženski konkurenci neprekinjeno traja vse od leta 2016 in bi se v primeru verjetnega zmagoslavja Tan ali Lei podaljšala vsaj še za dve leti.