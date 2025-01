Oberstdorf slovenskim skakalcem pisan na kožo, tudi danes je zmagal Slovenec!

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (226,5 in 231,5 m, 436,8) je zmagal na tekmi za svetovni pokal na letalnici v nemškem Oberstdorfu, kjer je bil v soboto tretji. Drugi je bil Norvežan Johann Andre Forfang (220 in 223 m, 433,2), tretji pa je bil Avstrijec Michael Hayböck (220 in 229,5 m, 429,1).

Timi Zajc (214,5 in 220,5 m, 412,2), zmagovalec sobotne tekme, je končal na 12. mestu kot edini preostali Slovenec, ki je tekmoval v finalu.

Kos in Lanišek diskvalificirana

Lovro Kos in Anže Lanišek sta bila zaradi napačne opreme po uvodnem skoku diskvalificirana. Na tekmo najboljše štirideseterice se od Slovencev ni uvrstil le Rok Oblak.