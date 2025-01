Novak Đoković spet pod drobnogledom: srbskega asa moti razkrivanje skrivnosti

Seveda je teniški igralec, ki je doslej v moški konkurenci osvojil največ lovorik na turnirjih za grand slam, na slehernem od štirih kultnih prizorišč – v Melbournu, Parizu, Londonu in New Yorku – pod drobnogledom. Toda prav posebna pozorniost Novaku Đokoviću vedno znova pripada v Avstraliji. Tako zavoljo izjemne bere desetih pokalov zmagovalca kot zaradi izjemne podpore s tribun številnih izseljencev srbskih korenin. Prav v Melbournu njegove besede ohranjajo posebno težo in tako je bilo tudi ob začetku letošnjega turnirja.

Đoković, zdaj 7. igralec lestvice ATP, je preskočil uvodni avstralski oviri, obakrat s 3:1 v nizih, zdaj je v petkovem dopoldnevu pred njim dvoboj št. 3 proti češkemu tekmecu Tomašu Machaču (25. na ATP). Hitra anketa o napovedi izida, zlasti med privrženci vodilnega srbskega športnega zvezdnika, bi razkrila jasno prednost desetkratnemu zmagovalcu Melbourna, toda pozor – dosedanja bilanca Đoković vs. Machač je 1:1! Srb je dobil njun prvi dvoboj v Dubaju 2023, leto pozneje je bil boljši 24-letni Čeh.

In Đoković?

»Z Novakom sem se doslej pomeril dvakrat in obakrat je bil to na igrišču sijajen boj. Spet se bom potrudil, kaj pa naj, pa bomo videli, kako bo,« je dejal učenec priznane češke teniške šole, ki se je v hipu znašel tudi na naslovnicah tabloidov v domovini, saj zanj na tribunah pod vročim avstralskim soncem stiska pesti Emma Drobna, priljubljena slovaška pevka. Starejša je od Machača šest let, ob namigu poročevalcev iz njegove domovine, če sta s temnolasko in nekdanjo zmagovalko češkoslovaške oddaje glasbenih talentov zdaj par, pa je odgovoril: »Emma je moja prijateljica, pravzaprav zelo dobra prijateljica ...«

In Đoković? Pri njem ponavadi še bolj kot o igri in nasprotnikih odmevajo besede o dogajanju zunaj neposrednega tekmovalnega utripa. Zdaj je razgrnil svoje mnenje o novih prostorih za trenerje posameznih teniških igralcev. Ti namreč v Melbournu nimajo več svojih sedežev na tribuni, temveč so tik ob igrišču. »To je zagotovo za igralce lepa sprememba. Več je pristnega stika s trenerjem, nasveti med igro so lahko dobrodošli.

Ne bi bil presenečen, ko bi v prihodnje vklopili mikrofone in bi tako tudi občinstvo poslušalo pogovor med igralcem in trenerjem,« je poudaril zmagovalec 24 turnirjev za grand slam, ob tem pa opozoril: »Pri tem pa mi ne bi bilo všeč zgolj to, da bi seveda tudi tekmec slišal, o čem se pogovarjava s trenerjem. Včasih gre tudi za neposredne taktične nasvete, način igre in pri tem je res pomembno zaupanje na relaciji trener-igralec. Ko bi za podrobnosti izzvedeli vsi navzoči, pa skrivnosti ni več.«