Nika si želi izboljšati družinski rekord

Najprestižnejše in najbolj gledano večdnevno tekmovanje v smučarskih skokih je novoletna turneja, toda status najzahtevnejše prireditve z več etapami v tem športu ji je prevzel niz preizkušenj na Norveškem, nad katerim se bo danes s kvalifikacijami dvignil zastor na znamenitem Holmenkollnu nad Oslom. Da gre za zahteven sklop tekem, nakazuje že ime – Raw Air Tournament (turneja surovega zraka).

Kljub surovosti je norveška turneja zelo prijazna do skakalk, medtem ko se pri prirediteljih tekmovanja štirih skakalnic v Nemčiji in Avstriji ni mogoče znebiti občutka, da ne vedo, kaj bi naredili z neustrašnimi dekleti oziroma kam bi jih umestili. Nazadnje so izpeljali le dve preizkušnji, 30. decembra lani v Garmisch-Partenkirchnu in 1. januarja letos v Oberstdorfu, minili pa sta v globoki senci moške novoletne turneje.

40 tisoč evrov bosta prejela skupna zmagovalca norveške turneje.

Neprimerljiv je bil tudi denarni nagradni sklad; skupna zmagovalka tako imenovane turneje dveh večerov Nika Prevc je, denimo, prejela 10.000 švicarskih frankov (10.430 evrov), medtem ko si je japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši z zlatim orlom priskakal desetkrat toliko denarja. Ker še zdaj ni jasno, kako naj bi bila ženska novoletna turneja videti v prihodnji zimi ali čez pet let, je njena prihodnost zelo vprašljiva.

Na severu Evrope glede skakalk, ki se s surovim zrakom spopadajo od leta 2019, ni nobenih neznank. Nežnejši spol na norveških skakalnicah uživa že skoraj popolnoma enak status kot moški. Oboji bodo imeli enako število tekem (8), po dve na Holmenkollnu, v Trondheimu in koncu še dve na »pošasti« v Vikersundu.

To bosta tudi zgodovinski prvi ženski za svetovni pokal v smučarskih poletih. Razlika v primerjavi z močnejšim spolom je le v tem, da so število deklet s pravico do udeležbe na letalnici omejili na največ dvajset; ob najboljši petnajsterici v skupni razvrstitvi bo lahko namreč v Vikersundu poletelo še pet skakalk, ki bodo v seštevku norveške turneje po preizkušnjah v Oslu in Trondheimu uvrščene do 15. mesta.

Po pet Slovenk in Slovencev V današnjih ženskih kvalifikacijah v Oslu bosta Slovenijo ob Niki Križnar, nosilki rumene majice Niki Prevc in svetovni rekorderki Emi Klinec zastopali še Taja Bodlaj in Katra Komar, v moški konkurenci pa bodo naše barve branili Lovro Kos, brata Domen in Peter Prevc, Timi Zajc in rekonvalescent Anže Lanišek.

Lovoriko brani Ema Klinec

Skandinavski prireditelji so izenačili tudi nagrade. Skupna zmagovalca tega tekmovanja, v katero štejejo tudi točke iz kvalifikacij, bosta prejela po 40.000 evrov, drugouvrščenima bo na bančni račun kapnilo po 13.000 evrov, tretjeuvrščenima pa bo pripadlo po 6000 evrov. V prejšnjih dveh letih sta si največji kos denarne pogače odrezali Slovenki; lani je bila najboljša svetovna rekorderka Ema Klinec, predlani pa Nika Križnar. ki je prejšnji petek v Lahtiju po sušnih dveh letih spet okusila slast zmage v svetovnem pokalu. Kljub sijajnemu nastopu na generalki za norveško turnejo si zanjo ni zastavila nobenega cilja.

Nika Križnar po zmagi v Lahtiju dobro razpoložena pričakuje norveško turnejo. FOTO: Jože Suhadolnik

»Želim si skakati sproščeno in predvsem uživati,« je razkrila Križnarjeva, ki se že zelo veseli tudi spektakla na največji letalnici na svetu.

»Več mi jih je že reklo, da bom, če bom v Vikersundu letela tako, kot sem nazadnje v Lahtiju (na Finskem je dvakrat izboljšala rekord velike skakalnice Salpausselkä), dosegla nov družinski rekord. Toda zdaj o tem niti nočem preveč govoriti,« se je ob omembi osebnega rekorda svojega srčnega izbranca Aljaža Vodana (217,5 m iz Planice 2017) raje ugriznila v jezik. Na norveški »pošasti« ga je namreč članica SSK Norica Žiri odločno napadala že lani, vendar je nato s 193,5 metra zaostala za njim. Zdaj bi rada presegla svojo najboljšo znamko in premagala magično mejo 200 metrov.

Še vedno ima redne stike tudi z nekdanjo sostanovalko na tekmovanjih Uršo Bogataj, ki je pred dobrimi šestimi meseci prvič postala mamica. Prejšnji teden jo je olimpijska prvakinja iz Pekinga 2022 prijetno presenetila s prisrčno »zgodbo« na družbenih omrežjih. »Po moji zmagi v Lahtiju se je fotografirala z mano prek televizijskega zaslona in to potem tudi objavila. Veseli me, da še vedno diha z menoj,« je še dejala Križnarjeva, ki bo prav jutri dopolnila 24 let.