Nika Prevc dolgo čakala na ta dan

Na včerajšnji »reviji« smučarskih skakalk, kakor bi lahko poimenovali zadnjo tekmo sezone za svetovni pokal na srednji napravi v Planici, ki ni več odločala o ničemer, je zmago slavila Avstrijka Eva Pinkelnig (100,5 m in 103,5), slovenska junakinja Nika Prevc (96,5 m in 97,5 m) pa je za drugouvrščeno Kanadčanko Alexandrio Loutit (100 m in 101,5 m) osvojila tretje mesto.

Z 12. uvrstitvijo na oder za najboljše v tej sezoni je 19-letna zvezdnica iz Dolenje vasi pri Železnikih pred očmi svojih ponosnih bratov Ceneta in Petra Prevca le še potrdila osvojitev velikega kristalnega globusa.

Peter Prevc napoveduje boj za zmago. FOTO: Dejan Javornik

»Dan je bil izjemno lep, čakala sem ga že dolgo in končno je le prišel,« je bila vesela Prevčeva in pogledala lovoriko, ki jo je držala v rokah. »Globus je zelo težak, saj nosi vso težo truda, ki sem ga vložila vanj,« je razkrila mlada članica kranjskega Triglava in zatrdila, da ne bo počivala na lovoriki. Prevčeva je tako postala druga slovenska skakalka s skupno zmago v svetovnem pokalu po Niki Križnar (2020/21). V moški konkurenci se lahko s šampionskim pokalom pohvalita Primož Peterka (1996/97 in 1997/98) in Peter Prevc (2015/16).

V dežju so se preostale Slovenke uvrstile takole: 11. Nika Križnar, 16. Tina Erzar, 19. Ema Klinec, 25. Taja Bodlaj in 28. Katra Komar.

Bolezen mu je pobrala kilograme

V planiški finale svetovnega pokala je sicer najbolje odrinil japonski zvezdnik Rjoju Kobajaši, ki si že pet let lasti rekord letalnice bratov Gorišek (252 m). S poletom, dolgim 230 m, je dopoldne sebi v prid odločil kvalifikacije, v katerih je bil najdaljši Poljak Piotr Žyla (241 m). Najbolje razpoloženi Slovenec je bil četrtouvrščeni Timi Zajc (222,5 m), med elitno deseterico pa se je ob Anžetu Lanišku (8.) prebil tudi poslavljajoči se Peter Prevc (10.).

Timi Zajc je po kvalifikacijah poljubil svojo srčno izbranko Nušo. FOTO: Dejan Javornik

»Ker smo imeli takoj po kvalifikacijah že toliko obveznosti, še nisem imel časa, da bi dobro proučil, kaj se je pravzaprav dogajalo na letalnici. Ko se bo vse skupaj malo umirilo, si bom nazaj zavrtel film,« je uvodoma dejal najizkušenejši slovenski reprezentant in po krajšem premisleku dodal, da ga je pri prvem poletu za trening (201 m/11.) letalnica malo presenetila, drugi (225,5 m/5.) je bil že kar dober, kvalifikacijski pa je bil tehnično še malo boljši.

»A čez hrbtišče bom moral še proučiti, kaj moram narediti, da me bo odneslo še dlje. Nova ledena zaletna smučina je vse skupaj malo spremenila, tako da se ji bo treba še malo prilagoditi. Toda verjamem, da bom kos temu,« je samozavesten Peter, ki je glede smučine pojasnil, da te malo strese. »Kot da bi na robu ostali še kakšni koščki ledu in je drugače kot prej, ko je bilo od sonca vse zglajeno. Zdi se mi tudi, da je radius ostrejši, miza pa krajša,« je razložil najstarejši od bratov Prevc.

Bakterijsko vnetje, ki ga je staknil na Norveškem, mu je bolj kot energijo pobrala kilograme, zaradi česar mora veliko piti. »Ko smo pripotovali v Oslo, sem dobil vročino, ki me je spremljala kakšne tri dni. Zaradi tega smo se odpravili k zdravniku, ki mi je predpisal antibiotike, s pomočjo katerih se je začelo stanje izboljševati. No, saj se niti nisem počutil tako slabo, bil sem predvsem len – prav nič se mi ni dalo,« je zaupal 31-letni šampion iz Selške doline, ki je že včeraj vidno užival v čudovitem vzdušju.

Zajc verjame, da bo užival

Navijače je sicer tik pred njim »ogreval« brat Domen Prevc (23.), ki še ni našel skupnega jezika s smučino. Za včerajšnje nastope bi si dal nezadostno oceno, močno upa, da bo po prespani noči bolje. Bolj optimističen je Peter, ki v posebnem seštevku poletov drži 4. mesto – 98 točk za vodilnim Avstrijcem Stefanom Kraftom (v kvalifikacijah 6.). Na vprašanje, ali se bo danes (15.00) in v nedeljo (9.30) – jutri bo na sporedu moštvena tekma (9.30) – boril za zmago, je kratko in jedrnato odvrnil: »Tako, da!«

Le štiri točke več kot kapetan slovenske reprezentance ima v seštevku tekem na letalnicah tretjeuvrščeni Zajc, ki se je takoj spoprijateljil z novo smučino. »Že po prvem poletu, pred katerim nisem vedel, kaj me čaka, mi je bilo lažje. Potem mi ni bilo treba več razmišljati, kaj moram storiti. Verjamem, da bom lahko do nedelje zelo užival,« je napovedal 23-letni as iz Hramš v občini Žalec. Na današnjo tekmo so se od naših uvrstili še Lovro Kos (11.), Maksim Bartolj (30.) in Žak Mogel (35.), medtem ko sta bila Žiga Jelar (44.) in Matija Vidic (49.) prekratka.