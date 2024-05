Nemec je zadel na Pogačarjevi loteriji

Kolesarji, ki se na 107. Giru borijo za zmage na najzahtevnejših etapah, ne potrebujejo le močnih nog, temveč tudi poljub sreče. To pomeni, da se v lov za njimi na vso moč ne poda Tadej Pogačar (UAE), ki je v dobrih dveh tednih dirkanja v Italiji slavil že pet zmag in si v rožnati majici vodilnega prikolesaril že skoraj osem minut naskoka pred najbližjim zasledovalcem. Eden takšnih srečnežev je bil Georg Steinhauser, ki se je na cilju 17. etape na prelazu Brocon veselil krstne zmage med profesionalci.

Na 159 km dolgi preizkušnji s 4200 višinskimi metri je že kazalo, da bomo videli ponovitev zadnjih dveh etap, v katerih se je Pogačar otresel tekmecev za vrh v skupnem seštevku, polovil vse ubežnike in zmagal. V še eni mrzli in deževni etapi je do zaključnih treh kilometrov le sledil tekmecem, dokler ga s skokom ni predramil Dani Martinez (Bora Hansgrohe). Napad Kolumbijca je bil namenjen boju za končno 2. mesto z Geraintom Thomasom, a Pogačar je sprejel izziv in se spet odpeljal brez pretiranega naprezanja in prednost pred Kolumbijcem in Valižanom povečal na 7:42 oziroma 8:04. Zmagal je vendarle Steinhauser.

»Tudi tokrat sem slišal, da je napadel Pogačar, vendar sta me do cilja ločila manj kot dve kilometra. Upam, da je to začetek velike kariere,« je v cilju navdušeno razlagal 22-letni Nemec, čigar priimek zveni znano starejšim slovenskim ljubiteljem kolesarstva. Njegov oče Tobias si je leta 1994 pot med profesionalce utrl z zmago na dirki po Sloveniji. Kasneje je postal moštveni kolega in svak Jana Ullricha, dopinško padlega zmagovalca Toura 1997, ki je bil do leta 2018 poročen z njegovo sestro Saro.