Nemce skrbijo Realovi vohuni

Torkov večer v ligi prvakov prinaša nov vrhunski spektakel, Borussia Dortmund bo v Madridu skušala pregnati duhove in se kraljevemu klubu oddolžiti za poraz v finalu minule sezone. Nemci z desetimi goli na prvih dveh tekmah zasedajo sam vrh lestvice, pri Realu pa se po nepričakovanem porazu v Lillu in neprepričljivih predstavah na španskih zelenicah vedno bolj otepajo kritik. Kylian Mbappe se prebuja, v vse globlje pa tone je Jude Bellingham.

Skoraj pet mesecev po zanimivem finalnem večeru na Wembleyju si bosta Real in Borussia znova gledala iz oči v oči, vmes se je zgodilo marsikaj. V Madridu ni več motorja na sredini igrišča Tonija Kroosa, doba Mbappeja na štadionu Santiago Bernabeu se je začela z več težavami, kot si je vodstvo s Florentinom Perezom na čelu želelo. Na drugi strani je po finalnem porazu Dortmundu pomahal v slovo glavni strateg Edin Terzić, klubska legenda Nuri Šahin pa na prvih tekmah v novi vlogi večkrat razočaral kot navdušil.

7 ZMAG, 5 remijev in 3 poraze je zbral Real proti Borussii.

Šahinova glava bi morda že bila na tnalu, če ne bi Borussia v ligi prvakov delovala kot dobro naoljen stroj, z dvema gladkima zmagama in kar 10 doseženimi zadetki ter razliko v golih +9 so v prvih dveh tekmah navdušili. Zdaj je pred njimi povsem drugačen izziv, v Madridu sploh še niso zmagali, Real je na domačih tleh v Evropi neporažen vse od aprila 2022, Borussia z zadnjih šestih tekem v Madridu le dvakrat ni odšla »na ščitu«.

Nekdanji igralec današnjih tekmecev Šahin se je pred gostovanjem odločil za nenavadno potezo. Moštvom pripada uradni trening na zelenici gostujočega štadiona, ki ga po pravilu izkoristijo za spoznavanje s terenom, Šahin pa je moštvo še včeraj dopoldne vodil v domačem vadbenem centru, popoldne so nato Nemci poleteli v Madrid. Trening v španski prestolnici je po poročanju Marce odpovedal zaradi strahu pred vohuni, ki naj bi se skrivali v hodnikih štadiona in skušali dobiti vpogled v taktične zamisli nemškega stratega turških korenin.

Karim Adeyemi je Celticu nasul tri gole, proti Realu bo manjkal zaradi poškodbe. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Bolj kot z vohunjenjem se v teh dneh v Madridu ukvarjajo z gašenjem požarov v lastnih vrstah. Po porazu v Lillu v drugem kolu so strupene puščice letele z vseh strani, nekdanji zvezdniki Realu očitajo premalo dinamično in kreativno igro na sredini igrišča, kjer se Carlo Ancelotti še vedno zanaša na mojstrovine zimzelenega Luke Modrića, ki je ob zmagi nad Celto Vigo (2:1) postal najstarejši igralec belega baleta v zgodovini. Italijanski strateg se zaveda, za igra znova ni bila prepričljiva: »Trpeli smo, poiskati bomo morali določene rešitve, denimo pri postavljanju Aureliena Tchouamenija v obrambnih nalogah, a nimamo veliko časa. Dopuščamo preveč strelov na gol, nujno moramo postati boljši v obrambi.«

Od deset do nič

Še bolj kot v zadnji vrsti pri Realu škripa v napadu. Mbappe se je po negotovem začetku približal formi, ki jo je kazal v dresu PSG-ja, za njegovih osem zadetkov pa so Madridčani plačali visoko ceno. Ancelotti je »žrtvoval« lani najboljšega igralca belega baleta Bellinghama in ga pomaknil na sredino igrišča, igra dlje od nasprotnikovih vrat kot lani, zato je angleški zvezdnik vedno bolj nezadovoljen. V tej sezoni sploh še ni dosegel gola, zadnjič je s široko razprtimi rokami v Madridu slavil 14. maja, minuli vikend pa so mu popustili živci in znesel se je nad Viniciusom, ki mu ni podal žoge. »Ne vem, o čem govorite, zagotavljam vam, da sta v dobrih odnosih, po tekmi sta se smejala. Če je Jude res povzdignil glas, to le kaže, kako močno si želi gola,« je Ancelotti neprepričljivo miril strasti.

Zmaga v finalni revanši in otvoritev strelske sezone 21-letnika bi žerjavico v Madridu pogasila, zmaga Borussie bi zanetila plamen, ki ga niti največji optimisti v četrti Chamartin ne bi mogli spregledati.