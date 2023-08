Neljubi prizor na teniškem dvoboju: zgrudil se je in končal dvoboj

Na teniškem turnirju Mubadala Citi DC Open je imel kitajski tenisač Wu Yibing zdravstvene težave. Kot lahko vidimo na posnetku njegovega dvoboja z Japoncem Yosukeom Watanukijem, ki ga je na twitterju objavil profil Tennis TV, je bil popolnoma izmučen. Zdi se, da je imel tudi težave z ohranjanjem zavesti. Dvoboj je moral predčasno končati, so zapisali na omenjenem profilu.

Po poročanju portala tennismajors.com je imel tenisač podobne težave že pred nekaj tedni v Wimbledonu, a za razliko od turnirja Mabudala Citi DC Open mu tam ni bilo potrebno predati dvoboja.

Upajmo, da so omenjene težave le začasne in bo Wu Yibing še lahko dosegal vidne uspehe v svetu tenisa. Ima šele 23 let, tako da bi lahko dosegel še veliko.

Nenadejane zdravstvene težave je imel nedavno tudi sin legendarnega košarkarja LeBrona Jamesa, Bronny. Kot smo že poročali, je utrpel srčni zastoj.