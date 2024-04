Ne pet golov, dva ali tri

Ob prvi zmagi Mure v drugem delu sezone 1. SNL proti Domžalam je imel glavno besedo Sandi Nuhanović, zimska okrepitev iz Radomelj. Z dvema goloma od petih soboških je 25-letni zvezni igralec osrečil tudi trenerja Tončija Žlogarja in vse privržence črno-belih, ki bodo že danes znova v stanju »bojne« pripravljenosti: na Bonifiki se bodo Prekmurci v četrtfinalni tekmi pokala Pivovarne Union poskušali oddolžiti gostiteljem za ligaški poraz pred desetimi dnevi in ohraniti upanje o poletju v Evropi.

Zaostali prvenstveni dvoboj je za Koprčane in Sobočane že preteklost in predvsem izkušnja. »To bo povsem drugačna tekma. Veliko več šteje, prinaša napredovanje v polfinale, in predvsem ne omogoča popravnega izpita. Pričakujem veliko bolj taktično bitko proti tekmecem, ki jih zelo dobro poznamo in vemo, kaj in koliko zmorejo. Favorita ni, bo pa tekma na nož,« je pogled v najpomembnejšo tekmo v tem delu sezone usmeril raznovrstni zvezni igralec, ki ima v nogah 95 prvoligaških tekem in 13 golov. Pet jih je dosegel v tej sezoni, tri za Muro. Po januarskem prihodu v Fazanerijo se je še lovil.

O Koprčanih je še dodal, da so zelo neugodni, ker lahko iz nič naredijo veliko. »V prvenstveni tekmi smo prejeli goli z nesrečne enajstmetrovke. Drugi gol je bil sad nespretnosti, namesto da bi izbili čisto žogo ...,« ve, kaj je šlo narobe.

Prva zmaga nagrada za trd trening

Poraz je bil očitno poučen, v naslednji prvenstveni tekmi so se znesli nad Domžalčani. »Mislim, da smo bili naposled nagrajeni za dobro in trdo delo na treningih. Dolgo smo pričakovali in dočakali tekmo, v kateri smo uveljavili dobre stvari s treningov in odstranili slabe s prejšnjih tekem. Velik kamen se je odvalil z našega hrbta, dosegli smo prvo zmago, le nadaljevati moramo v tem slogu. Ne smemo se uspavati, saj nismo v tako dobrem položaju.«

Zadnja tekma jutri Pari četrtfinala pokala Pivovarna Union: Triglav – Rogaška (večerna tekma); danes: Gorica – Radomlje (17), Koper – Mura (20); četrtek: Ilirija – Beltinci (15).

Njegov prestop je bilo pričakovati že kakšno sezono prej. Pri Radomljah se je uveljavil, spoštovali so ga tudi tekmeci in trenerji, toda klica ali zanimanja za fanta, ki je odraščal na Slovanu, od koder ga je pot pri 16 letih vodila z mesta na vas, v Radomlje, ni bilo.

»Prestop k Muri je karierni korak naprej. Odlično se počutim in imam veliko željo, da skupaj naredimo nekaj več. Kot ekipa smo povezani, vsak dan smo močnejši, o čemer najbolj govori pet golov v Domžalah. Ampak to ni dovolj, zakaj ne bi ponavljali takšnih tekem? Pet golov res ne moremo zabijati vsako tekmo, a dva, tri smo sposobni zabiti,« je dvignil letvico nogometaš, ki bi si najbrž zaslužili priložnost v Ljubljani.