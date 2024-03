Najtežji klanec je na Plažo

Dirka po Sloveniji bo drugo leto zapored jubilejna. Lani so direktor Bogdan Fink in sodelavci iz novomeške Adrie Mobil praznovali 30-letnico krstne dirke leta 1993, letos pa bo na vrsti 30. slovenski tour, ki je tako kot naše kolesarstvo dosegel neslutene razsežnosti. Kot se za posebno priložnost spodobi, bo petdnevna preizkušnja od 12. do 16. junija drugačna. Obiskala bo vse sosednje države, zmagovalca pa bomo dobili na Plaži na Krvavcu.

Na Slovenski cesti v Murski Soboti se bo začela 840,5 km dolga pot, ki se bo tradicionalno končala na Glavnem trgu v Novem mestu. Vmes bodo morali kolesarji premagati 12.345 višinskih metrov. »Nastopilo bo šest ekip iz svetovnega razreda Bahrain Victorious, Bora Hansgrohe, EF Education EasyPost, Jayco AlUla, UAE in Groupama FDJ. Pri Bahrainu pričakujemo Mateja Mohoriča, pri Jayco Alula Luko Mezgeca. Potrudili smo se, da na 30. dirko pripeljemo čim močnejšo konkurenco,« je o udeležbi povedal Fink.

30. dirka po Sloveniji bo posebna.

Uvodna etapa od Murske Sobote do Ormoža (192,3) bo zgodovinska, saj bo potekala v štirih državah, zavila bo tudi v Avstrijo, na Madžarsko in Hrvaško. Sledila bo štajerska »klasika« od Žalca do Rogaške Slatine (180,7 km), na kateri bo življenje šprinterjem zagrenil vzpon na Celjsko kočo iz Laškega. Razgibana 3. etapa od Ljubljane do Nove Gorico (160,5 km) bo poskrbela za prvo selekcijo v boju za končno zmago, kraljevska pa bo 4. etapa od Škofljice do Krvavca (147,2 km). »Na Krvavcu je že dvakrat bil cilj etape, vendar smo šli do Jezerc, zdaj gremo do vrha asfaltirane ceste. Vzpon je dolg in zahteven, malo je takšnih pri nas,« je Fink povedal o dodatnem izzivu, ki mu bo sledila še sklepna etapa od Šentjerneja do Novega mesta (159,8 km).