Najprej haka, potem polka

Nikdar ne odpišite slovenskih košarkarjev! Po zaušnici proti Hrvaški na prvi tekmi kvalifikacij za olimpijske igre so se resno pogovorili in proti Novi Zelandiji pokazali povsem drugačen obraz. V Pireju so zmagali s 104:78 in ostajajo v igri za Pariz 2024. Glede na videno v dvorani Miru in prijateljstva lahko v soboto premagajo tudi gostitelje iz Grčije ter v nedeljo vrnejo milo za drago Hrvaški. Ne bo lahko, toda Luka Dončić je že uprizoril tudi večje podvige.

Malo je manjkalo, pa bi Slovenci osvojili celo prvo mesto v skupini A turnirja številka 3 v predmestju Aten. Za to so potrebovali zmago za 29 točk. V zadnji napad so šli s plus 26 in potrebovali trojko. Grega Hrovat in Dončić sta imela odprta meta, toda žoga ni hotela skozi obroč ...

Naturalizirani Josh Nebo je preskočil Novozelandce. FOTO: Aris Messinis/AFP

Vsaka stvar je za nekaj dobra. Morda je celo bolje, da bodo aduti Aleksandra Sekulića, okrepljeni z novo dozo samozavesti in adrenalina, že kar takoj obračunali s favoriziranimi Grki, ki so imeli lažje delo v skupini B z Dominikansko republiko in Egiptom. Dončić je verjetno bolj vroč kot Giannis Antetokounmpo, ki je z Milwaukee Bucks iz končnice lige NBA izpadel veliko prej kot Luka, ki je šele pred kratkim izgubil veliki finale z Bostonom.

Dončić: Grke bo treba premagati

Zvezdnik Dallas Mavericks je prevzel levji delež krivde po 92:108 s Hrvaško, včeraj pa pokazal, da je iz šampionskega testa. Znova je vpisal trojni dvojček – 36 točk, 11 skokov in 10 asistenc. »Škoda, da nisem zadel zadnje trojke. Kar je, je. Cilj je bil priti naprej in to nam je uspelo. V vsakem primeru bi bilo treba priti prek Grčije. Borili smo se in popravili vtis. Verjeli bomo naprej, Giannisa bo težko zaustaviti, a tudi zanj bomo našli rešitev,« je odleglo Dončiću, ki ga blamaža s Hrvaško ni iztirila: »Vedno pravim, da se moramo iz vsakega poraza nekaj naučiti. Nismo imeli energije, jaz je nisem imel. Danes sem bil boljši in tudi zato smo zmagali.«

36 točk, 11 skokov in 10 asistenc je zbral Luka Dončić.

Slovenci niso imeli lahke naloge. Zaradi presenečenja Nove Zelandije proti Hrvaški (90:86) so potrebovali zmago z vsaj 10 točkami razlike. Igralci iz dežele kivijev so najprej zaplesali znamenito hako, a niso prestrašili naših fantov, ki so odgovorili s košarkarsko »polko«. Po prvi četrtini je bilo kar 27:9! Toda v drugi so tekmeci pokazali kakovost in se približali na minus 7. Na začetku drugega polčasa celo na skrb vzbujajočih 43:49, nakar so četrti z OI v Tokiu prestavili višje, ob koncu tretje četrtine po trojki Klemna Prepeliča prišli že na plus 25 (71:46). V zadnjem delu je bilo pri 90:75 spet nekaj živčnosti, vendar odziv je bil pravi in ob koncu je bila na dosegu tudi magična številka 29. Vse je še odprto in konec tedna se nam obeta še ena športna drama.