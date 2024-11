Najprej ga je navdušil Brnik, nato še Tivoli

Niso prav pogoste novinarske konference pri nas ob prihodu športnih zvezdnikov iz tujine k slovenskim klubom. Toda v hokejskem Tivoliju je bilo tokrat drugače. Ob vstopu v enega od Olimpijinih prostorov, letos odprto klubsko trgovino, Nicka Bonina, akterja z 973 nastopi v NHL, je bilo slišati bliskavice fotoaparatov, kamermani iz treh največjih TV hiš na Slovenskem so iskali ustrezen prostor, da bi kar najbolj približali zaslonu 36-letnega Američana. Vrvež je bil pri priči navzoč.

Novi kamen ob sestavljanju trdnjave predstavlja tivolski prihod hokejista, ki je bil pred dvema letoma kapetan reprezentance ZDA. Zbral pa je toliko tekem, 973, med elito onstran Atlantika kot le malokdo v prostoru razširjene avstrijske lige. Od tistih, ki so doslej oblekli zeleno-beli Olimpijin dres, jih je imel nekaj prek tisoč Manny Malhotra. Tudi Thomas Vanek, nekoč prvi as avstrijskega hokeja in športnik leta v naši severni soseščini, je presegel »tisočico«, med stavko v NHL pa je nastopal za Graz 99ers. In prav pri tem klubu bo v nadaljevanju sezone ICEHL drevi (18.30) gostovala Olimpija.

Nick Bonino je igral za osem klubov v NHL, s Pittsburghom je bil dvakrat prvak.

Kot na nogometnem štadionu

Toda nocoj odmevne ameriške okrepitve na ledu še ne bo. Seveda si navijači želijo, da bi Bonino igral nato v petek doma proti Salzburgu, a tega realno še ne gre pričakovati. Američan potrebuje vsaj nekaj dni za prilagajanje na zanj povsem novo okolje, predvsem pa tudi vrnitev občutkov za igro, saj ga v tekmovalnem ustroju ni bilo od sezone 2023/24 in takrat 45 tekem za New York Rangers. Pred tem je v NHL igral še za Anaheim, Vancouver, Nashville, Minnesoto, San Jose, s soigralci pri Pittsburghu pa se je veselil dveh Stanleyjevih pokalov. Tako kot naš Anže Kopitar v Los Angelesu.

»Uf, Anže je res sijajen hokejist. Proti njemu mi je bilo vedno težko igrati, ker na tekmi ne popušča, je pa zelo športen, ne pozna umazane igre,« se je Olimpijin novinec priklonil eno leto starejšemu slovenskemu asu.

Zase je dejal, da si želi kar najhitreje na led in ob vprašanju, katera bo njegova prva tekma med zmaji, odgovoril: »Ne vem še, a želim si, da bi bilo to kmalu. Moram pa ohranjati previdnost, saj deset mesecev nisem igral.« Sodeč po prvih besedah in videzu je športnik od glave do pet, o njegovi telesni pripravljenosti ni dvoma. Z ženo in tremi otroci v novem bivališču v Rožni dolini ne bo daleč od Tivolija, všeč mu je bilo tudi brniško letališče, ker je krepko manjše od tistih ogromnih po Severni Ameriki. In ko je nekoč med stavko NHL 2012/13 igral na Južnem Tirolskem za Neumarkt, je bil navdušen nad glasnimi privrženci.

»Počutil sem se kot na nogometnem štadionu. Verjamem, da bo tudi v Tivoliju tako, saj mi je tudi ta dvorana zelo všeč.«