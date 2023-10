Najboljši trener prihaja v Ljubljano

Reprezentančnega premora v Ljubljani niso izkoristili za dvig rezultatske krivulje ali uigravanje ekipe z novim trenerjem. Tega so namreč pripeljali šele po vrnitvi kapetana Timija Maxa Elšnika z reprezentančnih dolžnosti. A bolje pozno kot nikoli – v zmajevo gnezdo je iz Kopra prišel zelo cenjeni strateg Zoran Zeljković. »Olimpija te ne pokliče vsak dan, prepričalo me je že ime,« je bil 43-letni Jaršan vesel ob vrnitvi domov.

»Vsi smo zelo veseli in zadovoljni, da je Zoran Zeljković z nami. Zoran je bil naša prva želja že pred letom dni, že takrat smo kontaktirali Koper, a so bile njihove zahteve glede odškodnine za naše finančne okvire, pa tudi za okvire slovenske lige previsoke. Zdaj so se okoliščine spremenile, želel bi se zahvaliti Ivici in Anteju Gubercu za zgledno sodelovanje in dogovarjanje, Zoranu pa želim dobrodošlico v naš klub,« je na novinarski konferenci ozadje pogajanj za prestop stratega Kopra v Ljubljano pojasnil Barišić. So navedbe o 150.000 evrih odškodnine pravilne? »O številkah ne bi, a je 150.000 veliko previsoka številka,« pravi Barišić. Kakšna je prava, je ostala skrivnost na relaciji Bonifika – Stožice.

Navijače Olimpije trenerska okrepitev lahko navdaja z optimizmom. Namesto Felixa Magatha v jeseni ali Miroslava Kloseja na začetku trenerske poti bo zmaje vodil strokovnjak, ki pozna domačo ligo, za nameček ima Olimpija v njegovem srcu posebno mesto: »Kot nogometašu se mi je uresničila želja, da sem zaigral za Olimpijo, zdaj se mi je še kot trenerju. Sem Ljubljančan, iz Olimpije ne pokličejo vsak dan, prepričali so me že z imenom. Vseeno pa imam svoje zahteve, na srečo smo se vse hitro dogovorili in ponosen sem, da sem trener Olimpije.«

Končno minute za Bristrića?

Zeljković se zaveda, da mu ne bo lahko. Olimpija ima najširši kader v slovenskem nogometu, v njem pa je nekaj igralcev, ki razen s portugalskim potnim listom v prvem delu sezone še niso prepričali z ničemer. »Glavni cilj bo stabilizirati obrambo. Olimpija prejema preveč golov, ima drugo najslabšo obrambo v ligi, a sem prepričan, da lahko igra bolje. Napad dobiva tekme, obramba pa prvenstva. Mi potrebujemo oboje, Olimpija mora igrati atraktiven nogomet in osvajati lovorike,« se prioritet zaveda 50-letni strateg.

Potrdil je še, da bo proti Domžalam računal tudi na Elšnika, ki je na tekmi s Severno Irsko dobil udarec, jasen je bil tudi namig, da bo 20-letni napadalec Admir Bristrić dobil večjo minutažo: »Bristrić je igralec, ki mi je zelo všeč.«

Do zimskega premora je pred Zeljkovićem ogromno izzivov: na gostovanju pri Klaksviku bo reševal Olimpijino evropsko jesen, v državnem prvenstvu bo moral držati korak s Celjem, Mariborom in Koprom, predvsem pa mora na tribune vrniti optimizem: »Od mojih Fužinčanov in Jaršanov sem dobil ogromno sporočil, verjamem, da bodo tribune tudi zaradi njih malo bolj polne. Publika v Ljubljani je zahtevna, a ceni borben nogomet, zato verjamem, da bodo prišli na tribune.«