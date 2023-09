Na vso srečo se bo mundial kmalu končal

Ko bomo ocenjevali nastop slovenske reprezentance na 19. svetovnem prvenstvu v košarki, bo že skoraj neizogibno imel pomembno težo zadnji vtis. Po tretjem zaporednem zdrsu, ob katerem je še tretjič prejela okroglih sto točk, pozitivni občutki s prvih štirih tekem počasi bledijo. Na vso srečo imajo Luka Dončić in soborci po porazu z Litvo (84:100) pred seboj zgolj še en dvoboj, v soboto ob 10.45 se bodo pomerili z Italijo za sedmo mesto na mundialu.

Litovski košarkarji so imeli po četrtfinalu na voljo dan počitka več kot slovenski, kar se je kljub manjšemu tekmovalnemu naboju in ritmu brez pravih obramb poznalo. Iz četrtine v četrtino bolj. Dončić je sicer igral dobrih 37 minut in dosegel 29 točk (za dve 3:8, za tri 4:13, prosti meti 11:16) ob 6 skokih in zgolj 2 asistencah, a v drugem polčasu metal iz igre 1:10 (za tri 1:7). Nekateri drugi, denimo Klemen Prepelič, ki je prebil na parketu pičlih sedem minut, so čutili še hujše posledice telesne in čustvene izpraznjenosti. Jaka Blažič tudi ne povsem zaceljene poškodbe hrbta in zato sploh ni nastopil.

Upajo na konec brez poškodb

Slovenija je zadnjič vodila z 10:9, nato pa je bilo vse bolj jasno, da ne bo imela dovolj energije in zbranosti za 40 minut tekme. Litovci, edini, ki so na tem SP ugnali ZDA, a nato izpadli proti Srbiji, so s kolektivnimi napadi veliko lažje prihajali do točk. Znali so namreč izkoriščati tako višino in mišice svojega zvezdniškega centra Jonasa Valančiunasa kot natančne strelce z večjih razdalj ter dobili uvodno četrtino z zgovornim rezultatom 33:21. Izbranci Aleksandra Sekulića so se poskušali vrniti v igro, a brez prave obrambe ter z 21 odstotki slabšim izkoristkom vseh metov iz igre (38:59 %) in s 16 asistencami manj (12:28) ni šlo. V 22. minuti so se »na horuk« približali na 55:57, 14 minut pozneje pa že zaostajali z 69:92.

»Po tekmi s Kanado smo imeli na voljo zgolj 24 ur, kar je bilo premalo za regeneracijo in pripravo. Upam, da bomo SP končali z zmago in brez poškodb. Razočaranje? Precej bolj smo bili razočarani po izpadu v četrtfinalu, tokratna tekma ni bila tako pomembna,« je ocenil Zoran Dragić. Strelci za Slovenijo: Dončić 29, Nikolić 14, Tobey 13, Dragić 12, Hrovat 6, B. Prepelič in Glas po 3, K. Prepelič in Dimec po 2; Litva: Valančiunas 24, Brazdeikis 15, Kuzminskas in Sirvydis po 14 ... Danes na SP, polfinale: Srbija – Kanada (10.45), ZDA – Nemčija (14.40).