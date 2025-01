Na tekmi slovenske reprezentance zavrelo, vsi so prišli takoj na igrišče

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom danes v Kopru premagala Katar z 38:30 (16:15). Katarce vodi nekdanji slovenski selektor Veselin Vujović.

Tekma v koprski dvorani Bonifika se je začela z minuto molka v spomin na Toneta Turnška, nekdanjega predsednika uprave Pivovarne Laško in dolgoletnega predsednika celjskega kluba. Pod njegovim predsedniškim mandatom je celjski klub dosegel svoje največje mednarodne uspehe, leta 2004 je osvojil tudi evropsko ligo prvakov.

Slovenski selektor Uroš Zorman je tako kot na prvem pripravljalnem dvoboju v Umagu priložnost za dokazovanje ponudil vsem svojim varovancem. V prvi polovici tekme so prikazali toplo-hladno predstavo, kar je za to obdobje priprav povsem razumljivo. Na trenutke so bili tudi v podrejenem položaju, tekmeci z Arabskega polotoka so jim v 20. minuti ušli na tri gole (8:11). V naslednjih dveh minutah je Staš Slatinek Jovičič dosegel tri zadetke v nizu in izenačil na 11:11, Slovenci pa so se na veliki odmor odpravili z vodstvom 16:15.

Borut Mačkovšek v eni izmed akcij. FOTO: Črt Piksi

Dvignili raven svoje igre

V začetku druge polovice tekme so dvignili raven svoje igre. Hitro so povedli za dva gola (20:18), v nadaljevanju pa imeli pod rezultatskim nadzorom svetovne podprvake iz leta 2015. Po zadetkih Aleksa Vlaha in Blaža Blagotinška so v 44. minuti že imeli prednost štirih golov (24:20), lepega kapitala pa do zadnjega zvoka sirene niso zapravili. Največ so vodili za osem golov (36:28, 38:30).

V 53. minuti je zavrelo na igrišču, potem ko je prvi strelec Katarja Frankis Marzo brcnil Blaža Janca. Na igrišče so stopili vsi igralci obeh izbranih vrst in se začeli prerivati, po nekajminutni prekinitvi pa sta sodnika Žan Pukšič in Miha Satler katarskemu igralcu pokazala rdeči karton.

V slovenski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Vlah in Slatinek Jovičič s šestimi goli, Blagotinšek in Tilen Kodrin sta dosegla po štiri zadetke.