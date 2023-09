Na Brdu vsem jasno, da gre zares

Po vikendu v znamenju derbijev, tako domačih prvoligaških kot na tujih nogometnih zelenicah, je napočil čas za reprezentanco. Nekaj udarnih adutov je na Gorenjsko dopotovalo že včeraj, kjer so skupaj pospremili večerne tekme reprezentantov, danes so z njimi že trenirali. V kadru so tudi že igralci Panathinaikosa, ki so šele v poznih nedeljskih večernih urah zaključili svoje klubske obveznosti.

Razmere za nogomet na Brdu ne bi mogle biti boljše. V prijetnih 25 stopinjah in pod jasnim nebom kljub temu ni bilo nobenih znakov ležernosti. Člani reprezentance se od prvega do zadnjega dobro zavedajo, kako pomembna naloga jih čaka v prihajajočem tednu dni. »Potrebno bo biti osredotočen od prvega trenutka dalje, nič drugega ne pride v poštev. Vemo, po kaj smo prišli in da brez dvoma ne bo lahko,« poudarja Žan Vipotnik.

Priljubljeni »Vipi« je bil eden od prvih prišlekov na Brdo. Napadalec Bordeauxa, ki z začetkom sezone ne more biti najbolj zadovoljen predvsem zaradi slabih rezultatov žirondincev (in jeze navijačev, ki je sledila), je s soigralci pospremil strelski šov Benjamina Šeška v bundesligaškem nedeljskem popoldnevu: »Res smo bili veseli, tukaj smo skupaj pogledali tekmo in odlično je bilo videti, da se je Beniju odprlo. Sva res dobra prijatelja, rivala sva le za mizo za namizni tenis, na igrišču pa se super razumeva in dobro sodelujeva.«

Tekme za centralne branilce

Za Slovenijo bo ključnega pomena, da bosta tako Vipotnik kot Šeško na zelenici v pravi golgeterski formi, saj predvsem proti Severni Irski ne bo lahko. Prvi tekmeci Slovenije v septembrskem ciklu so doslej tri tekme izgubili z 1:0, mreže na njihovih tekmah povečini mirujejo, zato bo vsako priložnost v napadu treba pretopiti v zadetke. A Slovenci se s tem ne obremenjujejo, zagotavlja branilec David Brekalo: »Nobenega nasprotnika ne smemo podcenjevati, z nikomer ni lahko igrati, mi pa se moramo osredotočiti predvsem nase. So pa to brez dvoma tekme, v katerih centralni branilci uživamo, tekma bo trda, z veliko dvoboji mož na moža.«

Prav pritisk, ki ga prinaša ključna faza prvenstva, v kateri so zdaj nogometaši na Norveškem, bi bil lahko še dodatni adut Brekala, ki bo konkuriral za mesto v zadnji liniji. V njej je »zacementiran« Jaka Bijol, ki je bil proti Frosinoneju znova med izstopajočimi posamezniki v Vidmu. Ker Udineseju na začetku sezone ne gre vse po željah, bo reprezentančni premor tudi za Bijola (in Sandija Lovrića, ki prav tako nosi dres Videmčanov) prišel kot naročen.