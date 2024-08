Močni O'Connor do velike zmage, slekel tudi rdečega Rogliča

Avstralski kolesar Ben O'Connor (Decathlon AG2R) je zmagovalec šeste etape dirke po Španiji. Na trasi od Jereza do Yunquere (185,5 km) je bil najboljši po napadu iz ubežne skupine in oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Pred tem jo je nosil slovenski as Primož Roglič, ki je zaostal 6:31 minute. Skupno je zdaj drugi 4:51 minute za Avstralcem.

Če se je želel 34-letni Kisovčan znebiti majice vodilnega in s tem prihraniti nekaj dodatnih obveznosti na vroči Vuelti, je to v šesti etapi vsekakor dosegel. Toda zdaj je rdečo majico prevzel očitno na španskih cestah zelo močni O'Connor, ki je ob napadalni vožnji vzel ogromno časa v primerjavi z glavnino.

V petek bo na vrsti malce razgibana sedma etapa od Archidone do Cordobe (180,2 km). Kolesarje čaka zgolj en kategoriziran vzpon Alto del 14 % (7,4 km/5,6 %), ki ga bodo prečkali dobrih 25 km pred ciljem. Tam bodo na voljo tudi bonifikacijske sekunde.