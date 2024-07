Mesto luči je nared za olimpijski šov

Športni dogodek leta se nezadržno približuje, že prve ure v Parizu so potrdile, da je v bržkone najbolj slavnem evropskem mestu vse nared, da zagori olimpijski ogenj. Manjkajo še nekatere malenkosti, a vendar dva dni pred uvodno slovesnostjo v Parizu ni čutiti panike in mrzličnega reševanja težav v zadnjih minutah, prej bi vzdušje lahko opisali kot zadržano pričakovanje nečesa velikega. Eden največjih dogodkov v karieri se obeta tudi Ani Gros in Benjaminu Savšku, ki bosta na uvodni slovesnosti na reki Seni nosila slovensko zastavo.

10.000 športnikov bo tekmovalo na letošnjih OI 6000 akreditiranih predstavnikov medijev pričakujejo v Parizu 25 stopinj Celzija je bila včeraj dnevna temperatura v olimpijski vasi

Ravno ob vkrcanju na letalo na brniškem letališču je slovenski olimpijski komite postregel z dolgo pričakovano informacijo, vlogo zastavonoše na uvodni slovesnosti so zaupali kapetanki rokometašic Ani Gros in olimpijskemu prvaku iz Tokia, kanuistu Benjaminu Savšku. »Občutki so nepopisni, to so želje in sanje vsakega športnika in predvsem velika čast, da bom lahko nosila zastavo. Zelo sem ponosna, da bom predstavljala Slovenijo,« je bila nad novico navdušena Grosova, ki bo kot kapetanka slovensko žensko rokometno reprezentanco povedla na igrišče tudi na njenem olimpijskem debiju.

Ugibanj o tem, komu v slovenski vrsti bo pripadlo glavno dejanje uvodne slovesnosti, ni več, tudi pri olimpijskem komiteju pa priznavajo, da je bila izbira težka, usklajevanje tekmovalnih urnikov s protokolarnimi obveznostmi pa velik zalogaj. Še pred tem pa Grosovo čaka prvi tekmovalni nastop v Parizu, dan pred začetkom bodo prav rokometašice danes ob 9. uri tiste, ki bodo prebile led in odprle slovenske nastope na OI.

Pariz je dobil olimpijsko preobleko. FOTO: Kirby Lee/USA Today

Da je začetek zdaj res že blizu, je pričal tudi pogled na nabito polno kabino letala francoskega prevoznika, v katerem ni manjkalo slovenskih barv, športna jata v olimpijski vasi je vsak dan številčnejša. Ob prihodu na glavno pariško letališče so Francozi nekajkrat poskrbeli, da o organizaciji vendarle ne moremo govoriti le s presežniki, a tudi neinformiranost (in neusklajenost) podpornega osebja večjih nevšečnosti ni povzročila.

»Danes še ni tako hudo, včeraj je že prišlo nekaj gostov, glavnino pa pričakujemo v četrtek in petek, ko bo tu res velik naval,« na vprašanje o prihajajočem olimpijskem osebju odvrne prostovoljec Christopher, ki dela na eni od številnih informacijskih točk za goste Pariza 2024.

Barva meseca? Rožnata!

Sledila je dolga vožnja v center mesta, ki je razkrila vse razsežnosti olimpijskega spektakla. Na šestpasovni vpadnici, kjer prometni kolaps nikoli ni daleč, je eden od pasov rezerviran le za uradna vozila prirediteljev OI 2024, ki pospešujejo srčni utrip z adrenalinskim zaviranjem v zadnjih sekundah in menjavanjem pasov, ki se ga ne bi sramovali niti v akcijskih filmih. Pogled skozi okno vozila pa medtem odstira pogled na znamenitosti, denimo sloviti štadion Stade de France, ki so odete v rožnato, uradno barvo letošnjih iger. Prav rožnata je v teh dneh v Parizu na vsakem koraku, prirediteljem gredo vse pohvale za zgledno označene postaje na podzemni železnici in tramvajih, ki vodijo k športnim arenam.

Nekoliko bolj uporabniku prijazno bi lahko bilo megalomansko medijsko središče v kongresni palači blizu Bolonjskega gozda, kjer so že včeraj na vrat na nos iskali dodatne konferenčne dvorane, ker prostih sedežev ni bilo dovolj, a zmogljivosti za več kot 6000 akreditiranih novinarjev, snemalcev in drugih medijskih delavcev ni enostavno zagotoviti.

Medijsko središče se razprostira po treh nadstropjih kongresnega centra. FOTO: N. Gr.

Športnike pozdravile pomladanske temperature

Ob hoji po ulicah najgosteje poseljenega mesta v Evropi (v ožji metropolitanski coni živi 2,2 milijona ljudi) posebne olimpijske evforije še ni čutiti, tudi tako velik dogodek, kot so OI, množičnega turizma vajenih Parižanov ne more vreči iz tira.

Je pa tudi njih presenetilo vreme, ki nas je pričakalo v francoski prestolnici. Ob prejšnjih (delovnih in zasebnih) obiskih Francije, ki so bili večinoma povezani s kolesarstvom, je bilo julija in avgusta življenje komaj znosno, temperature, ki so se bližale 40 stopinjam Celzija, pa nekaj povsem običajnega. Tokratnih 25 stopinj in oblačno nebo so dobrodošla sprememba ne le za nas, ki šport spremljamo ob robu igrišč in tekmovališč, temveč v prvi vrsti za 10.000 športnikov, ki bodo v Parizu, Marseilleu, Lillu in drugod skušali prikazati najboljše predstave v njihovih karierah.

In še to: če bi želeli slovenske športnike v Parizu podpreti v živo, je na voljo še več kot pol milijona vstopnic, ki jih lahko kupite prek uradne spletne strani prirediteljev, ali pa na licu mesta, skoraj na vsaki ulici vas k nakupu vabijo prodajalci v rožnatem pod belimi »arafati«. Obisk mesta luči ne bo poceni, a bo izkušnja nepozabna.