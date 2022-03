Mešana slovenska ekipa vodi po prvi seriji

Po polovici mešane ekipne tekme smučarjev skakalcev za svetovni pokal na norveškem Holmenkollnu zanesljivo vodi slovenska četverica. Urša Bogataj, Lovro Kos, Nika Križnar in Timi Zajc so si priborili velikansko prednost več kot 50 točk pred Japonci in so na dobri poti, da vknjižijo še tretjo zaporedno ekipno zmago za Slovenijo.

Slovenci, trenerja sta se za ekipo odločila po dopoldanskih skokih za trening, so bili namreč med mešanimi ekipami najboljši na zadnji tekmi svetovnega pokala v Willingenu in na olimpijskih igrah v Pekingu.

Prav vsi Slovenci so bili v svojih skupinah med najboljšimi, obe dekleti in Kos celo najboljši, Zajc pa drugi, da ni bil tudi on prvi, pa je bil kriv nekoliko slabši doskok.